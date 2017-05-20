وسجل صلاح هدفين في شباك كييفو فيرونا في الدقيقتين 42 و76 وساهم في فوز الذئاب بخماسية مقابل 3 أهداف في الجولة 37 من الـ"سيري أي".

صلاح الذي سجل الموسم الماضي (2015-2016) 14 هدفاً في 2739 دقيقة في الدوري الإيطالي سطع نجمه هذا الموسم فهز الشباك في 15 مناسبة وتميز بتمريراته المميزة التي بلغت 11 تمريرة حاسمة.

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ويقدم صلاح موسماً استثنائياً مع فريق العاصمة بتسجيله لـ19 هدفاً في جميع المنافسات التي خاضها روما هذا الموسم.

روما يريد 50 مليون يورو

أشارت عدّة وسائل إعلام أوروبية بأن نادي ليفربول يرغب بشدة في انتداب صلاح لكن المدير الرياضي الجديد لفريق روما، الإسباني مونشي قال: "من يريد التفاوض معنا لانتداب صلاح عليه وضع 50 مليون يورو".