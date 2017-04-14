صفقة ميلان: أول الغيث دوناروما مطلوب صينياً !

وقال فاسوني خلال مؤتمر صحفي الجمعة للإعلان عن تفاصيل صفقة بيع ميلان لمستثمرين صينيين إن عقد الحارس الواعد المطارد من عدة اندية لا سيما يوفنتوس، سيكون أولوية لدى الإدارة الجديدة مؤكداً أنه سيباشر أعماله رسميا بدءا من اليوم 14 نيسان/ابريل.

وكشف أن في أجندة الرئيس الجديد بناء فريق قوي للمنافسة من ضمنه العملاق دوناروما ابن الثمانية عشر عاماً.

يذكر ان عقد دوناروما ينتهي في 30 حزيران/يونيو عام 2018 وهو يعد الخليفة الأبرز لجيانلويجي بوفون في إيطاليا.