روما يقتنص فوزاً ثميناً من أودينيزي

ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني خلف حامل اللقب.

وسجل قائد روما راديا نانغولان هدف المباراة الوحيد بعد مرور 12 دقيقة، عندما سدد كرة مباشرة من نقطة الجزاء إثر تمريرة عرضية.

وسنحت لروما فرصة تعزيز تقدمه بركلة جزاء بعد ست دقائق، إلا أن المهاجم البوسني العملاق أدين دجيكو أضاعها.

وواصل نابولي ضغطه على فريقي المقدمة بفوزه السهل على ضيفه بيسكارا 3-1. وانتظر الفريق الجنوبي الشوط الثاني لتسجيل أهدافه الثلاثة، عن طريق لورنزو تونيلي (47) والسلوفاكي ماريك هامسيك (50) والبلجيكي دريس مرتنز (86).

ورد بيسكارا بهدف عبر جيانلوكا كابري (90).

وسحق ساسوولو ضيفه باليرمو 4-1، وسجل للفائز اليساندرو ماتري (15 و66) وأنطونيو راغوزا (24) وماتيو بوليتانو (83)، بعد تقدم الخاسر بهدف لروبن كايزون في الدقيقة التاسعة.

وتغلب لاتسيو على أتالانتا 2-1 بهدفين لسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (45) وتشيرو ايموبيلي (68)، مقابل هدف اندريا بيتانيا (21)، وتعادل سمبدوريا مع إمبولي من دون أهداف.

وسجل الدولي السابق ماركو بورييلو ثنائية لفريقه كالياري ليقوده إلى فوز عريض 4-1 على جنوى ملحقاً بالأخير خسارته الخامسة توالياً.

وكان جنوى توجه إلى ملعب سانتايليا سعياً لتحقيق انتصاره الأول منذ فوزه المفاجىء على يوفنتوس 3-1 أواخر تشرين الثاني/نوفمبر. وبدا الفريق في طريقه إلى ذلك عندما منحه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني نجل مدرب اتلتيكو مدريد الإسباني دييغو، التقدم برأسية بعد مرور نصف ساعة على انطلاق الشوط الأول.

إلا أن حارس مرمى جنوى أوجيينو لامانا الذي حل بدلاً من الحارس الأساسي ماتيا بيران الذي تعرض الأسبوع الماضي لتمزق في أربطة الركبة، تلقى أربعة أهداف بعد تقدم فريقه.

وفشل لامانا في التقاط كرة بعيدة المدى سددها بانايوتيس تاشتسيديس ليتابعها بورييلو داخل الشباك مدركاً التعادل (40). وكان بورييلو لعب في صفوف جنوى لثلاث فترات متقطعة.

وتقدم صاحب الأرض 2-1 بواسطة جواو بدرو مع نهاية الشوط الاول، بعدما ارتدت الكرة من رجله إلى مرمى حارس جنوى.

وفي الدقيقة 60، أفلتت الكرة من يدي لامانا إثر كرة قوية من بدرو، فتابعها بورييلو المتربص أمام المرمى. وبعد أربعة دقائق فقط، اختتم دييغو فارياس التهديف بكرة غالط فيها بيران.

وطرد لاعب كالياري ماركو كابوانو في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز، تقدم كالياري خمسة مراكز في ترتيب الدوري، ليصبح عاشراً برصيد 26 نقطة.