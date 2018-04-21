روما يستعد بأفضل طريقة لزيارته الى "انفيلد"

وأنهى نادي العاصمة الذي يخوض الثلاثاء مغامرته الأولى في نصف نهائي دوري الأبطال منذ 1984 حين وصل الى النهائي وخسر أمام ليفربول بالذات، الشوط الأول متقدما بهدف هدية سجله المدافع فرانشيسكو فيكاري في مرماه عن طريق الخطأ.

وحسم فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو الذي أراح عددا من نجومه وعلى رأسهم القائد دانييلي دي روسي والهداف البوسني ادين دزيكو، فوزه العشرين في اوائل الشوط الثاني حين سجل البلجيكي راديا ناينغولان والتشيكي باتريك شيك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 و59.

وهو الهدف الأول لشيك في الدوري بقميص روما الذي يدافع عن الوانه هذا الموسم قادما من سمبدوريا، وهو علق على ذلك قائلا "وأخيرا! انتظرت ذلك طويلا. أحاول دائما أن ألعب دوري لصالح الفريق وكنت أدرك بأن الهدف سيأتي في نهاية المطاف. 3-صفر نتيجة ممتازة قبيل مباراتنا ضد ليفربول".

أما المدير الرياضي في روما الإسباني مونتشي، فأشار الى أنه "الآن، نعم، بإمكاننا التفكير بدوري الأبطال، التفكير بـ+انفيلد+. الآن هو وقت الحلم، لأن الأحلام التي تبدو مستحيلة لا تحقق سوى خلال اليقظة. الى الأمام روما!".

وحقق روما حلمه الأول الذي كان بعيد المنال وخارج التوقعات، بوصوله الى نصف النهائي رغم خسارته ذهابا خارج ملعبه أمام العملاق الإسباني برشلونة 1-4، قبل أن يحقق الإنجاز ايابا بفوزه بين جماهيره بثلاثية نظيفة.

وعلى صعيد الدوري، يصارع روما من أجل التأهل الى المسابقة القارية الموسم المقبل، وقد رفع رصيده الى 67 نقطة وابتعد موقتا بالمركز الثالث المؤهل مباشرة الى دوري الأبطال بفارق ثلاث نقاط عن جاره اللدود لاتسيو الذي يلتقي الأحد على أرضه مع سمبدوريا.

كما ابتعد روما بفارق 4 نقاط عن انتر ميلان الخامس الذي يحل الأحد ضيفا على كييفو.

وتبقى أمام روما مباراة صعبة للغاية في المراحل الأربع الأخيرة من الموسم، ستكون في المرحلة قبل الأخيرة على أرضه ضد يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر، وهو يأمل الوصول الى هذه المباراة وهو ضامن لمشاركته الموسم المقبل في دوري الأبطال.

وعلى ملعب "مابي ستاديوم"، دفع فيورنتينا ثمن إكمال مباراته مع مضيفه ساسوولو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد البوركييني بريان دابو لحصوله على انذارين، ومني بهزيمته الثانية منذ وفاة قائده دافيدي استوري، وذلك بهدف سجله ماتيو بوليتانو في الدقيقة 41.

ويبدو أن "مفعول" الصدمة التي ولدتها وفاة استوري في اوائل اذار/مارس الماضي قد انتهى، لأنه وبعد 5 انتصارات متتالية منذ الفاجعة التي أحزنت ايطاليا بأكملها، فشل فيورنتينا في تحقيق الفوز خلال المراحل الثلاث الأخيرة حيث تعادل مع المتواضع سبال صفر-صفر ثم خسر على أرضه أمام لاتسيو 3-4، وصولا الى السقوط أمام ساسوولو الذي لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الثماني الأخيرة.

وتجمد رصيد فريق المدرب ستيفانو بيولي الذي لعب بعشرة لاعبين للمرحلة الثانية تواليا، عند 51 نقطة في المركز التاسع موقتا، فيما أصبح رصيد ساسوولو 37 في المركز الثالث عشر.