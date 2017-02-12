روما يتجاوز بسهولة مضيفه كروتوني

وسجل الهدفين البلجيكي راديا ناينغولان (40) والبوسني ادين دجيكو (77) الذي أفاد من تمريرة لاعب خط الوسط المصري محمد صلاح، الذي شارك في المباراة الأولى مع ناديه بعد عودته من كأس الأمم الأفريقية، حيث خسر منتخب بلاده النهائي أمام الكاميرون 1-2.

وكان في امكان دجيكو تعزيز رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري (18 هدفاً)، الا أنه أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول.

ورفع روما رصيده إلى 53 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس بطل المواسم الخمسة الماضية الذي يحل ضيفاً على كالياري الأحد، وبفارق نقطتين أمام نابولي الذي تراجع مرتبة. وكان نابولي تقدم إلى المركز الثاني الخميس بفوزه على جنوى 2-0.

وتجمد رصيد كروتوني عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتنتظر روما مباراة قوية مع ضد مضيفه فياريال الإسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".