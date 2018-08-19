وبعد أن كانت الخشبات الثلاث نجمة الشوط الأول بصدها محاولتين لروما حيث ارتدت تسديدتا الصربي الكسندر كولاروف من القائم الأيسر (18) والبوسني إدين دزيكو من القائم الأيمن (20)، ثم محاولة لاعب تورينو الفنزويلي توماس رينكون من العارضة (39)، بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية هذا الشوط.

ورغم اجراء كل من الفريقين تبديلاته الثلاثة التي شملت دخول الوافد الجديد الهولندي الشاب جاستن كلايفرت في صفوف روما وخروج العائد الى الدوري الإيطالي من باريس سان جرمان الفرنسي، الجناح الأرجنتيني خافيير باستوري، بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 89 عندما خطف دزيكو الذي ارتدت محاولة ثانية له من القائم الأيمن في الدقيقة 79، النقاط الثلاث لنادي العاصمة بعد تمريرة من كلايفرت.

وسار فريق المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو بذلك على خطى يوفنتوس حامل اللقب ونابولي الوصيف اللذين افتتحا الموسم الجديد بالفوز على كييفو (3-2) ولاتسيو (2-1) تواليا السبت.