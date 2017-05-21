ديبالا يؤكد اقتراب تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي بهدف ساحر

ونجح ديبالا في إضافة الهدف الثاني لصالح يوفنتوس من تسديدة رائعة في الدقيقة التاسعة والثلاثين من المباراة المقامة في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ونفذ ديبالا ركلة حرة مباشرة بأسلوب مميز معززاً النتيجة لصالح يوفنتوس، بعد أن افتتح الكرواتي ماندزوكيتش التسجيل (12).

وسيتوج يوفنتوس رسمياً في حال فوزه بالمباراة، حيث يملك 85 نقطة حالياً بفارق نقطة عن روما، مع بقاء مرحلة وحيدة على الختام، حيث سيرفع الفارق إلى أربع نقاط إذا ظل فائزاً على كروتوني.