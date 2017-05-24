ديبالا في برشلونة!

واعتقد كثيرون بأن ديبالا ذهب لبرشلونة من أجل التفاوض على عقد انتقاله للفريق الكاتالوني لكن مهاجم فريق السيدة العجوز اختار التوّجه إلى إسبانيا من أجل قضاء عطلة قصيرة تبعده عن الضغط وأخذ قسط من الراحة بعد نجاحه في التتويج بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا هذا الموسم.

ويحلم أنصار فريق برشلونة الإسباني بأن ينظم ديبالا للفريق خاصة وأن هذا اللاعب يتمتع بخصال فنية كبيرة لكن يوفنتوس قطع الطريق على الجميع بعد أن جدد عقد الأرجنتيني (23 عاماً) إلى غاية 30 يونيو/حزيران 2022.

ويذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وريال مدريد سيكون يوم 3 يونيو/حزيران في ميلينيوم ستاديوم بكارديف.