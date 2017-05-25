توتي يرحل عن روما ويؤكد استعداده لمغامرة جديدة

ونشر توتي (40 سنة) عبر حسابه "تويتر" النص الآتي: "روما - جنوى الأحد 28 آيار/مايو 2017 سأرتدي قميص روما للمرة الأخيرة".

وأضاف اللاعب الذي خاض أولى مبارياته في الدوري الإيطالي عام 1993 عن عمر 16 سنة، ولم يلعب إلاّ لفريق روما: "من الصعب أن أختصر بكلمات ما تعنيه ألوان روما بالنسبة لي".

وأضاف: "أشعر فقط أنّ حبي لكرة القدم لن يمحى، وهذا شغفي. كرة القدم متجذرة في أعماقي، ولا أستطيع التوقف عن ممارستها، إنها بمثابة غذائي. واعتباراً من الإثنين، سأكون جاهزاً للرحيل (عن روما)، وأنا حاضر لخوض تحدٍّ جديد".

ورجّحت وسائل الإعلام الإيطالية أن ينتقل توتي إلى الولايات المتحدة الأميريكية للإلتحاق بفريق ميامي (في الدرجة الثانية) الذي يدرّبه مواطنه وصديقه أليساندرو نيستا، لاعب ميلان ولاتسيو روما سابقاً، كما تحدّثت عن تلقيه عروضاً من فرق قطرية وإماراتية.