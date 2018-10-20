وعلى الرغم من التقدم المبكر للسيدة العجوز بهدف من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 18، إلا أن جنوى خطف التعادل في الدقيقة 67 عبر دانييل بيسا.

وأصبح رصيد يوفي 25 نقطة في الصدارة، مقابل 13 نقطة لجنوى في المركز العاشر.

وهو الهدف الخامس لرونالدو في الدوري منذ انضمامه إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني هذا الصيف. كما هو الهدف الـ400 لرونالدو في الدوري في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، وبات أول لاعب يصل لهذا الرقم بفارق 11 هدفاً خلف غريمه السابق في برشلونة الإسباني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي (389 هدفاً).



وهو التعادل الأول ليوفي ولجنوى في الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

وسنحت ليوفنتوس العديد من الفرص لحسم النتيجة في صالحه خصوصاً في الشوط الأول الذي فرض خلاله سيطرة ميدانية، لكنه دفع الثمن غالياً منتصف الشوط الثاني عندما استغل الإيفواري كريستيان كوامي تخاذل دفاع يوفنتوس في التعامل مع هجمة مرتدة كانت الكرة في طريقها الى ركنية بيد أنه استلها قبل خروجها عن الملعب ورفعها عرضية أمام المرمى فتابعها البرازيلي دانيال بيسا برأسه بين المدافعين ليوناردو بونوتشي والبرازيلي أليكس ساندرو وأسكنها على يمين الحارس الدولي البولندي فويتشيتش تشيزني (67).

يوفنتوس حاول حسم المباراة خصوصاً بعد دخول الأرجنتيني باولو ديبالا وفيديريكو برنارديسكي مكان الفرنسي بليز ماتويدي والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، بيد أن جنوى صمد ببسالة وفرض التعادل في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيفان يوريتش خليفة دافيدي بالارديني المقال من منصبه في 9 تشرين الأول/أكتوبر الحالي بعد يومين من خسارته أمام ضيفه بارما 1-3.

وتنتظر يوفنتوس ورونالدو رحلة صعبة الثلاثاء المقبل إلى إنكلترا لمواجهة الفريق السابق للنجم البرتغالي مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.

