تثبيت عقوبة إيكاردي وتقليص عقوبة بيريسيتش

قرّر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة تثبيت عقوبة إيقاف مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي مباراتين، في حين قلصت عقوبة زميله الكرواتي إيفان بيريسيتش إلى مباراة واحدة على إثر الأحداث في المباراة التي خسرها فريقهما أمام يوفنتوس صفر-1.

وكان الاتحاد الإيطالي أوقف اللاعبين مباراتين إثر تهجمهما على الحكم في لقاء مشحون في تورينو الأسبوع الماضي، وشهدت عدم منح الفريق الزائر ركلتي جزاء واضحتين.

واستأنف إنتر ميلان قرار الايقاف بحق لاعبيه، فنجح في تقليص عقوبة بيريسيتش في حين بقيت مدة إيقاف إيكاردي على حالها.

وكان مدافع يوفنتوس جيورجو كييليني قد خاشن إيكاردي داخل المنطقة وكذلك فعل زميله ماريو ماندزوكيتش، فأعرب اللاعب عن سخطه في نهاية المباراة من خلال القيام بحركات مشينة تجاه الحكم وشتمه بالإضافة إلى ركله الكرة عمداً باتجاهه بحسب بيان صادر عن الاتحاد الايطالي الأسبوع الماضي لدى اتخاذ العقوبة.

في المقابل، حصل بيريسيتش على بطاقة حمراء بعد اطلاق كلمات نابية في وجه الحكم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وسيغيب اللاعبان عن المباراة ضد إمبولي بعد غد الأحد.