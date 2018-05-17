بوفون يعلن نهاية مسيرته مع يوفنتوس



وسيترك الحارس الأسطوري ناديه يوفنتوس بعد 17 موسما قضاها في صفوفه وذلك بعد المباراة الختامية له ضد هيلاس فيرونا في الدوري الايطالي السبت.

وأضاف بوفون (40 عاما) في مؤتمر صحفي "السبت، سأخوض آخر مبارياتي مع يوفنتوس. إنهاء هذه المغامرة مع تتويجين (الدوري والكأس المحليان) كان أمرا هاما".

أما في ما يتعلق بمستقبله فأكد بوفون بأنه يحتاج إلى بضعة أيام لكي يقرر خطوته المقبلة سواء كانت على أرضية الملعب أو خارجه.

وأضاف "ماذا سأفعل؟ السبت، سأخوض مباراة وهذا هو الأمر الوحيد الأكيد".

وكشف "قبل 15 يوما، كنت واثقا من التوقف عن اللعب نهائيا. لكنني تلقيت عروضا مشجعة للبقاء في الملعب أو خارجه. أما في ما يتعلق بخارج الملعب، فإن العرض الأكثر أهمية هو الذي تلقيته من الرئيس أنييلي".

وتابع "الأسبوع المقبل وبعد أن أكون فكرت مليا، سأتخذ قرارا نهائيا وأكيدا".

وبحسب الصحف المحلية، فإن بوفون تلقى عروضا من أندية عريقة أمثال ليفربول، ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وكان بوفون الفائز بكأس العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006 انتقل إلى صفوف السيدة العجوز عام 2001 قادما من بارما.

يذكر أن بوفون يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده (176 مباراة) وقد يودّع الأتزوري في المباراة الودية ضد هولندا في الرابع من حزيران/يونيو.