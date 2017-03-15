بنعطية يوقف مسيرته الدولية مؤقتاً

ولن يلتحق بنعطية في معسكر بلاده الذي سينطلق الأسبوع المقبل استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وتونس في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وقال بنعطية الذي لم يقدم أداء مقنعاً خلال كأس الأمم الافريقية الأخيرة في الغابون في رسالة طويلة عبر صفحته في موقع فيسبوك "تعرفون مدى تعلقي ببلدي ولكني قررت عدم الحضور للمعسكر المقبل للمنتخب الوطني لحين تحسن موقفي في النادي".



ولا يشارك مدافع بايرن ميونيخ السابق (29 عاماً) بشكل منتظم مع يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكنه سجل الهدف الأول لفريقه في الفوز 2-1 على ميلانو بالدوري يوم الجمعة الماضي.

ويوجد بنعطية ضمن قائمة من 25 لاعباً بينها اثنان في الدوري المغربي لخوض معسكر داخلي في مدينة مراكش بداية من الاثنين المقبل استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو وتونس يومي 24 و28 آذار/ مارس الجاري.

وأضاف بنعطية "هذا القرار صعب بالنسبة لي لكني اتخذته بعد تفكير كبير. ينبغي معرفة الحقائق كوني لست لاعباً أساسياً في فريقي وبالتالي يصبح الأمر معقداً في حال انضمامي للمنتخب.

"ليس من العدل الحصول على مقعد زميل رغم عدم مشاركتي بانتظام مع فريقي. بما أني قائد للمنتخب لا يمكن لي أن أتجاوز القواعد لأن المدرب بحاجة للاعبين جاهزين مع أنديتهم وأنا لست كذلك حالياً".



وانضم بنعطية، الذي لعب لأودينيزي وروما في إيطاليا قبل الانضمام لبايرن في 2014، ليوفنتوس في تموز/ يوليو الماضي على سبيل الإعارة قادماً من النادي الألماني حيث خاض 23 مباراة الموسم الماضي.

وختم بنعطية رسالته بالتذكير بما قدمه طيلة عشر سنوات مع المنتخب قائلاً "مثلت المغرب طيلة عشر سنوات وأعطيت أقصى ما لدي رغم الصعوبات التي واجهتها لكن يشرفني دائما تمثيل منتخب بلادي".