لم ينجح فريق لوتشيانو سباليتي، لا في العرض ولا في النتيجة ليخسر أولى مبارياته في الموسم الجديد امام مضيفه ساسوولو بهدف نظيف اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من الـ"سيري آي".

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب دومينيكو بيراردي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وكان سباليتي يسعى لتحقيق بداية ناجحة وهو الذي كان مدد عقده مع الفريق حتى العام 2021. وتولى سباليتي الإشراف على الجهاز الفني لإنتر مطلع الموسم الماضي قادماً من نادي العاصمة الإيطالية روما، ونجح في قيادته الى احتلال المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه على منافسه المباشر لاتسيو 3-2 في المباراة الأخيرة من الموسم الماضي.

ونشط النادي بشكل كبير في فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه، وتعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم البلجيكي راديا ناينغولان (من روما)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والدولي الهولندي ستيفان دي فراي، والسنغالي كيتا بالدي على سبيل الإعارة من موناكو الفرنسي.

شاهد هدف المباراة

د27- دومينيكو بيراردي يمنح المضيف ساسوولو هدف التقدم على حساب إنتر من ركلة جزاء كاد الحارس سمير هاندانوفيتش ان ينجح بالتصدي لها.