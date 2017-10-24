انتر يعتلي صدارة الدوري الايطالي مؤقتاً - ملخص واهداف مباراة انتر وسمبدوريا 3-2

ملخص واهداف مباراة انتر وسمبدوريا 3-2

اعتلى إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً بفوزه الصعب والمثير على ضيفه سمبدوريا، في اهم مباريات اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة.

سجل السلوفاكي سكرينيار (18) والأرجنتيني إيكاردي (32 و54) ثلاثية انتر، فيما سجل البولندي دافيد كوفناني (64) وفابيو كوالياريلا (85) هدفي سمبدوريا.

بهذا الفوز انفرد انتر بصدارة الكالتشيو مؤقتاً برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن نابولي الذي يواجه جنوى، فيما بقي سمبدوريا سادساً بـ 17 نقطة.

تفاصيل المباراة

- نهاية المباراة بفوز صعب ومثير لانتر.

85 - ضغط سمبدوريا أثمر أخيراً بفضل رأسية القائد فابيو كوالياريلا الذي استطاع انهاء مسلسل الفرص المهدورة أمام مرمى انتر.

- غياب شبه كلي لانتر في الـ 20 دقيقة الأخيرة من المباراة ما سمح لسمبدوريا بتهديد مرمى هندانوفيتش لكن دون ادراك الشباك.

67 - كوالياريلا يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني للضيوف رغم موقعه المناسب.

- 63 البديل البولندي كوفناكي يقلص الفارق لسمبدوريا مستثمراً تمريرة جميلة من الكولومبي دوفان زاباتا.

- الكرة تعاند أفضل لاعب في المباراة إيفان بيريسيتش الذي انفرد بكريستيان بودجيوني وسدد بقوة على العارضة.

- انتر لم ينتظر كثيراً ليعزز تقدمه، اذ تمكن ماورو إيكاردي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصياً.

- نهاية الشوط الاول بتفوق مستحق لانتر 2-0.

32 - القائد الارجنتيني لانتر ماورو إيكاردي يضع بصمته على أداء فريقه ويسجل الهدف الثاني من تسديدة متقنة استقرت في شباك الضيوف.

29 - الحارس كريستيان بودجيوني يترك مرماه ليحبط هجوم إيكاردي لكنه يرجع الكرة أمام بيريسيتش الذي لعبها طويلة باتجاه المرمى لا انها اصطدمت بالقائم وعادت بين أحضان حارس "سامب".

18 - السلوفاكي ميلان سكرينيار يفتتح التسجيل لانتر ضد فريقه السابق.

15 - انتر يستمر في السيطرة، مصدر الخطورة الرئيسي بيريسيتش يتلاعب بدفاع سمبدوريا ويلعب عرضية مميزة لم يستفد منها دامبروزيو وسدّدها بجانب الخشبات الثلاث.

13 - الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش ينجح في دخول منطقة الجزاء ويسدّد كرة زاحفة يوقفها حارس سميادوريا كريستيان بودجيوني.

- المباراة تبدأ بنسق جنوني، الكولومبي دوفان زاباتا يسدّد فوق مرمى هاندانوفيتش وأنطونيو كاندريفا يرد بصاروخية جانبت مرمى الضيوف.

يقدم انتر موسماً رائعاً حتى الان بقيادة مدربه الخبير لوتشيانو سباليتي، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر نابولي.

خلال الجولات التسع الماضية حقق انتر الفوز في 7 مباريات وتعادل في اثنتين مسجلاً 17 هدفاً في حين تلقت شباكه 5 أهداف فقط وهو أقوى خط دفاع في الدوري الإيطالي رفقة نابولي.