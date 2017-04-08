الـ"بيبيتا" يعيد يوفنتوس لسكة الفوز

وسجل هيغواين الهدفين في الدقيقتين 23 اثر تلقيه كرة من مواطنه باولو ديبالا و84 اثر تمريرة من السويسري ستيفان ليشتاينر رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف مهاجمي تورينو بيلوتي وروما الدولي البوسني ادين دزيكو.

وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 77 نقطة وابتعد بفارق 9 نقاط مؤقتاً عن مطارده المباشر روما الذي يحل ضيفاً على بولونيا الأحد في ختام المرحلة.

ويبدو الطريق سالكاً أمام يوفنتوس نحو لقب سادس على التوالي نظراً إلى الاختبارات التي تنتظره في المراحل السبع الأخيرة، باستثناء واحد سيجمعه بروما على ملعب الأخير في المرحلة السادسة والثلاثين، لكن اللقب قد يحسم قبل الوصول إلى تلك المواجهة أمام فريق المدرب لوتشيانو سباليتي، المرشح لفوز رابع توالياً وثامن في 9 مراحل.

ودخل يوفنتوس إلى مباراته مع كييفو الحادي عشر، بمعنويات مهزوزة إلى حد ما بعدما أرغم على التعادل مع نابولي (1-1) في المرحلة السابقة، ثم خسر في منتصف الأسبوع أمام الفريق ذاته 2-3 في نصف نهائي مسابقة الكأس دون أن يمنعه ذلك من بلوغ النهائي لفوزه ذهاباً في ملعبه 3-1.

وتألق ديبالا بشكل كبير في مباراة اليوم وساهم بدوره بشكل كبير في فوز يوفنتوس الذي جاء في توقيت مناسب قبل استضافته برشلونة الإسباني الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل إمبولي مع ضيفه بيسكارا 1-1.

ومنح الدولي المغربي عمر القدوري التقدم لإمبولي في الدقيقة التاسعة، لكن جانلوكا كابراري أدرك التعادل لبيسكارا في الدقيقة 31.

وعزز إمبولي موقعه في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، فيما بقي بيسكارا في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

وبالنتيجة ذاتها، تعادل أتالانتا مع ساسوولو.

وتقدم ساسوولو بهدف لورنتسو بيليغريني في الدقيقة 36، ورد أتالانتا بهدف لبراين كريستانتي في الدقيقة 73.

وعزز أتالانتا موقعه في المركز الخامس برصيد 59 نقطة مقابل 32 نقطة لساسوولو الخامس عشر.

وتختتم المرحلة الأحد، بلقاءات سمبدوريا مع فيورنتينا، وميلان مع باليرمو، وبولونيا مع روما، وأودينيزي مع جنوى، وكالياري مع تورينو، وكروتوني مع انتر ميلان، ولاتسيو مع نابولي.