الروح الرياضية أولاً...مهاجم يرفض ركلة الجزاء لأنها غير قانونية

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم نابولي 1-0 عندما واجه الكرواتي منافسه الإسباني قرب نهاية الشوط الأول، وبعد سقوط مهاجم الفيولا في منطقة جزاء نابولي أعتقد الحكم أن المخالقة تستحق ركلة جزاء فأعلنها مع إنذار لرينا.

لكن كالينيتش سارع إلى احترام القيم الرياضية مشيراً للحكم أنه لم يتعرض للعرقلة ليتراجع الحكم عن قراره وتذهب الكرة إلى ركلة المرمى.

يذكر أن المباراة التي جرت أمس الخميس انتهت بالتعادل 3-3 ضمن المرحلة 18 من الدوري الإيطالي.