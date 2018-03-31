الدوري الإيطالي: يوفنتوس يستغل تعادل نابولي ويبتعد في الصدارة



ورفع يوفنتوس الذي أهدر نقطتين في المرحلة السابقة بتعادله السلبي مع المتواضع سبال، رصيده إلى 78 نقطة قبل 8 مراحل على ختام الدوري، مقابل 74 لنابولي الذي عاد بتعادل مخيب مع ساسوولو 1-1.

ونجح يوفنتوس بالحاق الهزيمة الأولى بميلان سادس الترتيب في 11 مباراة، في "بروفة" للقاء الفريقين في نهائي مسابقة الكأس المقرر في التاسع من أيار/مايو.

وافتتح المضيف يوفنتوس التسجيل باكرا عبر الأرجنتيني باولو ديبالا الذي استلم تمريرة بالعمق من لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، سددها أرضية خادعة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي الشاب جانلويجي دوناروما (8).

وبعدما أمضى سبع سنوات في صفوفه محرزا لقب الدوري 6 مرات، عادل قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي برأسية إثر ركنية من التركي جالهان أوغلو (28)، قبل أن يحتفل أمام جماهير فريقه السابق.

وبعد أن أدخل ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس الحالي وميلان السابق، الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا بدلا من السويسري ستيفان ليشتاينر في نية واضحة لكسب المباراة، كان ميلان قريبا من هز شباك جانلويجي بوفون مرة ثانية بيد أن تسديدة جالهان أوغلو الصاروخية من خارج المنطق انفجرت في العارضة، قبل أن يتابعها الإسباني سوسو قوية أبعدها الحارس المخضرم إلى ركنية (55).

إلا أن هدف الانقاذ ليوفنتوس حمل توقيع البديل الكولومبي خوان كوادرادو، برأسية قوية بعد عرضية جميلة من لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة (79).

وانتقل خضيرة من دور الممرّر إلى المسجل عندما أطلق كرة أرضية من مشارف المنطقة هزت شباك دوناروما مرة ثالثة (86).

ويتحضر يوفنتوس، الباحث عن لقبه السابع تواليا، لاستقبال العملاق الإسباني ريال مدريد الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، في مواجهة ثأرية لفريق أليغري الذي خسر نهائي الموسم الماضي بنتيجة قاسية أمام النادي الملكي 1-4.

