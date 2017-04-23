الدوري الإيطالي - يوفنتوس يقترب من لقبه السادس توالياً

وتناوب على تسجيل الأهداف الأرجنتيني ايزكييل مونوز (17 خطأ في مرمى فريقه) ومواطنه باولو ديبالا (19) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (41) وليوناردو بونوتشي (64).

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة، بفارق كبير يبلغ 11 نقطة عن روما أقرب منافسيه الذي يحل ضيفا على بيسكارا الاثنين في ختام المرحلة.

ويمر يوفنتوس بفترة رائعة، ففضلاً عن تصدره ترتيب الدوري بفارق مريح، فإنه بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من الباب الواسع على حساب برشلونة الإسباني بعد أن تغلب عليه 3-صفر ذهاباً في تورينو وتعادل معه الأربعاء الماضي سلباً إياباً في كتالونيا في ربع النهائي.

كما أنه يحلم بالثلاثية بعد أن وصل إلى نهائي كأس إيطاليا لمواجهة لاتسيو، وهو يسعى إلى لقب ثالث على التوالي في المسابقة.

ورد فريق السيدة العجوز اعتباره أمام جنوى السادس عشر برصيد 30 نقطة الذي ألحق به خسارة مفاجئة في المرحلة الرابعة عشرة من البطولة 1-3، وهي الخسارة الثانية للفريق فقط هذا الموسم، والأولى كانت أمام إنتر ميلان 1-2 في المرحلة الرابعة.