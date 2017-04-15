الدوري الإيطالي: يوفنتوس يقترب من اللقب وإصابة ديبالا تفسد احتفال هيغوايين

وانتصر يوفنتوس على مضيفه بيسكارا 2-0 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي ليخطو خطوة جديدة في سبيل هيمنته على اللقب.

وجاءت الثنائية بفضل غونزالو هيغوايين أغلى لاعب في الدوري الإيطالي (22 و43) حيث وصل للهدف رقم 200 في الدوريات الخمس الكبرى عند تسجيله للهدف الأول.

وتعكرت احتفالات يوفنتوس إثر إصابة النجم الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا واستبداله مع الدقيقة الرابعة والخمسين.

وأكمل يوفنتوس مسيرته الناجحة في الأسابيع الأخيرة بعدما تجاوز برشلونة الإسباني 3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الفائت في تورينو.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن روما الوصيف الذي تعثر أمام ضيفه أتالانتا بالتعادل 1-1.

وافتتح السلوفيني ياسمن كورتيتش التسجيل للضيف (22) قبل أن يعدل البوسني إيدين دزيكو النتيجة (50) مستفيداً من تمريرة المصري محمد صلاح.

ولم يكن التعادل مفيداً أيضاً لأتالانتا لفشله في توسيع الفارق مع ميلان ومضيفه إنتر المنافسين على مقعد في يوروباليغ بعد تعادلهما 2-2 في مباراة مبكرة اليوم، حيث صار رصيده 60 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن لاتسيو الرابع والذي تعادل أيضاً مع مضيفه جنوى 2-2.

وعاد لاتسيو بالنتيجة مرتين حيث تأخر بهدفي الأرجنتيني جيوفاني سيميوني والمقدوني غوران بانديف (10 و78)، عندما عدل له بيغليا والإسباني لويس ألبيرتو النتيجة (45+2 و90+1)، علماً أنّ هدف بيغليا أتى من متابعته لركة جزاء أهدرها بنفسه.

سجّل أندريا بيلوتي هدف التقدم لفريقه تورينو أمام ضيفه كروتوني من ركلة جزاء (66)، قبل أن يعادل النيجيري سيميون نوانكوو (81) ويمنح فريقه نقطة ثمينة لصراعه من أجل تجنب الهبوط.

وعاد إمبولي من ملعب فيورنتينا بثلاث نقاط ثمينة من أجل صراع البقاء بفوزه عليه 2-1 بفضل هدف سجله مانويل باسكوال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي تقدم فيها عبر المغربي عمر القادوري (37).

لكن الإسباني كريستيان تيلو (64) عادل لأصحاب الأرض قبل أن يقول باسكوال كلمته في الوقت القاتل.

واكتفى باليرمو المهدد بالهبوط بالتعادل مع ضيفه بولونيا دون أهداف رغم اضطرار الأخير لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24 بطرد التشيلي بولغار، فيما حقق كالياري فوزاً كبيراً على ضيفه كييفو برباعية لماركو بورييلو (11) وماركو ساو (15) والبرازيلي جواو غلفاو (40 و90).