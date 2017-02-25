الدوري الإيطالي: يوفنتوس يبتعد في القمة

على ملعب يوفنتوس آرينا وأمام 39 ألف متفرج، اصطدم فريق "السيدة العجوز" الذي اقترب من اللقب السادس بعد أن حقق فوزه السابع على التوالي والثاني والعشرين في البطولة، بدفاع منظم طوال الشوط الأول وعجز عن زيارة شباك ضيفه المتواضع القابع في المركز السابع عشر (22 نقطة).

وفي الشوط الثاني، أدى الضغط المتواصل على منطقة الضيوف إلى هدف أول بالنيران الصديقة بعد أن تابع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسه كرة عرضية من الكولومبي خوان كواردادو فارتدت من العارضة وحاول الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي السيطرة عليها فسكنت شباكه (53).

وحل الهدف عقدة يوفنتوس فعزز البرازيلي أليكس ساندرو بالثاني بعدما تلقى تمريرة موزونة من مواطنه داني ألفيش القادم من برشلونة الاسباني أنهاها في أسفل الزاوية على يسار سكوروبكسي (65).

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة وابتعد بفارق 10 نقطة عن مطارده المباشر روما الذي يخوض قمة المرحلة الأحد في ضيافة انتر ميلان.