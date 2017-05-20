وحقق أهداف نابولي كل من السنغالي كاليدو كوليبالي (8) ولورنزو إنسيني (36) والبلجيكي دريس ميرتينز (57 و64)، وسجل لفيورنتينا السلوفيني جوسيب إيليشيش (60).

ورفع نابولي الثالث رصيده إلى 83 نقطة بينما بقي فيورنتينا في المركز السابع برصيد 59 نقطة.

ورفع البلجيكي مرتنس رصيده إلى 25 هدفاً في المركز الثاني صحبة أندريا بيلوتي مهاجم تورينو في ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن البوسني إيدن دزيكو مهاجم روما (27 هدفاً).

ويملك نابولي أفضل خط هجوم بتسجيله 90 هدفاً مقابل تلقي مرماه لـ37 هدفاً في الدوري هذا الموسم.