الدوري الإيطالي - نابولي يشدد الخناق على روما

وفاز نابولي بفضل أهداف البلجيكي دريس مرتنس (47) والبرازيلي آلان (63) والإسباني خوسيه كايخون (72).

وقلّص نابولي من فارق النقاط مع روما الوصيف إلى نقطتين بعد تعادل الأخير مع أتالانتا 1-1، حيث بات يملتك نابولي 70 نقطة، في الوقت الذي يحلق به يوفنتوس بالصدارة (80 نقطة).

وتابع نابولي نتائجه الجيدة في الدوري الإيطالي محققاً انتصاره الثاني توالياً ومتجنباً الهزيمة للمباراة السادسة توالياً في الدوري (خمسة انتصارات وتعادل).