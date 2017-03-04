الدوري الإيطالي: نابولي يثأر من روما ويشدد الخناق عليه

وفرض المهاجم الدولي البلجيكي درييس ميرتنز نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفي فوز نابولي في الدقيقتين 26 و50 رافعا رصيده إلى 18 هدفا هذا الموسم، فبات على بعد هدف واحد من ثلاثي صدارة لائحة الهدافين الأرجنتيني غونزالو هيغواين (يوفنتوس) والبوسني ادين دزيكو (روما) واندريا بيلوتي (تورينو).

وسجل الهولندي كيفن ستروتمان هدف الشرف لروما في الدقيقة 89.

ورد نابولي الاعتبار لخسارته أمام روما 1-3 ذهابا على ملعبه سان باولو وشدد الخناق عليه بعدما قلص الفارق بينهما إلى نقطتين في منافستهما على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة الى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن البطل والوصيف يشاركان مباشرة في دور المجموعات في المسابقة القارية العريقة، فيما يخوض صاحب المركز الثالث الدور التمهيدي.

وهو الفوز الأول لنابولي على روما في عقر داره منذ تغلبه عليه 2-صفر في 12 شباط/فبراير 2011.

ورفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة مقابل 59 نقطة لروما.

وأسدى نابولي خدمة إلى يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة للابتعاد 10 نقاط في حال فوزه على مضيفه اودينيزي غدا الأحد في ختام المرحلة.

وجاء فوز نابولي في توقيت مناسب وتحديدا بعد خسارتين متتاليتين أمام ضيفه اتالانتا صفر-2 في الدوري ومضيفه يوفنتوس 1-3 في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية، وذلك قبل استضافة ريال مدريد الإسباني الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (1-3 ذهابا).

في المقابل، مني روما الذي يستعد لمواجهة مضيفه ليون الفرنسي الخميس المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بخسارته الثانية على التوالي بعد سقوطه أمام جاره لاتسيو صفر-2 في ذهاب دور الأربعة لمسابقة الكأس المحلية.

وفاز سمبدوريا على بيسكارا بثلاثة أهداف للرتغالي برونو فرنانديز (18) وفابيو كواغلياريلا (58) والتشيكي باتريك ستشيك (68) مقابل هدف لالبرتو تشيري (32).

ورفع سمبدوريا رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع، وبقي بيسكارا أخيرا برصيد 12 نقطة فقط.