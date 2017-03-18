الدوري الإيطالي: ميلان يعود لسكة الانتصارات

استعاد ميلان نغمة الانتصارات بعدما توقفت عند 3 انتصارات متتالية في المرحلة الماضية اثر خسارته امام يوفنتوس، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه جنوى 1-صفر في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ميلان بفوزه السادس عشر هذا الموسم الى مهاجمه التشيلي ماتياس فرنانديز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 33.

وارتقى ميلان الى المركز السادس مؤقتا بفارق نقطتين خلف جاره انتر ميلان وبفارق نقطة واحدة امام اتلانتا برغامو الذي يستضيف بيسكارا صاحب المركز الاخير غدا.