وكانت المباراة مقررة في المرحلة الأولى في آب/أغسطس الماضي، بيد أنها تأجلت على خلفية انهيار جسر في جنوى.

ورفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة بالتساوي مع لاتسيو الخامس، لكنه يبتعد بفارق 10 نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب وأربع نقاط عن كل من إنتر ونابولي.

على ملعب "سان سيرو"، افتتح ميلان التسجيل باكرا عن طريق لاعب وسطه الإسباني سوسو بتسديدة رائعة من خارج المنطقة إلى يسار الحارس (4).

لكن قلب دفاع ميلان أليسيو رومانيولي منح جنوى هدف التعادل عن طريق الخطأ محاولا تشتيت تسديدة على مرمى حارسه الدولي جانلويجي دوناروما (56).

وفي وقت كانت المباراة تتجه إلى التعادل، شتت حارس جنوى الروماني الشاب أندري رادو كرة خارج منطقته فعالجها رومانيولي طائرة بيسراه هبطت في مرمى الضيوف (90+1)، ليعوّض المدافع الدولي خطأه ويقود ميلان إلى فوز رابع في آخر 5 مباريات.

