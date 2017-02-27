الدوري الإيطالي - فيورنتينا يفرّط بالفوز أمام تورينو

رغم تقدمه في النتيجة بثنائية نظيفة عبر ريكاردو سابونارا (8) والكرواتي نيكولا كالينيتش (8)، لم يتمكن فيورنتينا من الحفاظ على الأسبقية وتلقى هدفين عبر بيلوتي في مناسبتين (65 و85).

ولحق بيلوتي بالأرجنتيني غونزالو هيغوايين (يوفنتوس) والبوسني إيدين دزيكو (روما) في صدارة هدافي الكالتشيو برصيد 19 هدفاً.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن بفارق 5 نقاط عن تورينو التاسع.