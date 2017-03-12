الدوري الإيطالي: فوز متوقع لنابولي وانتر يستعرض أمام أتالانتا

ورفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث.

على ملعب سان باولو وأمام 34 ألف متفرج، احتاج نابولي إلى ركلة جزاء لافتتاح التسجيل حصل عليها لورنتسو اينسينيي اثر اعاقته من ماريو سامبيريزي ونفذها اللاعب نفسه بنجاح (32).

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم البلجيكي دريس مرتنز هدف الاطمئنان من ركلة جزاء ثانية تسبب بها البلجيكي الأخر نويه دوسيني اثر عرقلته لقائد نابولي السلوفاكي ماريك هامسيك (66).

ورفع مرتنز رصيده إلى 19 هدفاً وصار شريكاً للبوسني ادين دزيكو (روما) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (يوفنتوس) في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين.

وانفتحت شهية نابولي على التسجيل، وأضاف اينسينيي الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه بعد أن تابع في الشباك كرة بينية ارسلها البرازيلي جورجينيو خلف الدفاع (70).

- فوز ساحق لانتر ميلان-

وحقق انتر ميلان فوزاً ساحقاً على ضيفه أتالانتا برغامو مفاجأة الموسم 7-1، وصعد مؤقتاً إلى المركز الرابع المؤهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو الذي يختتم المرحلة الاثنين مع ضيفه تورينو.

في المقابل وقف رصيد أتالانتا الذي تراجع إلى المركز السادس غير المؤهل إلى إحدى المسابقتين الأوروبيتين، عند 52 نقطة.

وسيطر انتر ميلان على المجريات منذ البداية، وأجهز على الضيوف في الشوط الأول بفضل الأرجنتيني ماورو ايكاردي الذي سجل ثلاثة أهداف متتالية (هاتريك) خلال 9 دقائق، افتتحها بعد ركلة حرة (17)، ومواطنه ايفر بانيغا الذي سجل ثلاثية ايضا.

وأضاف ايكاردي الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه اثر عرقلته من قبل الألباني اتريت بيريشا (23)، واختتم الثلاثية بضربة رأس اثر متابعته لكرة رفعها الأرجنتيني الأخر ايفر بانيغا من ركلة ركنية (26).

وقفز ايكاردي إلى المركز الثاني في ترتيب الهدافين بعد أن رفع رصيده إلى 20 هدفاً بفارق هدفين خلف المتصدر أندريا بيلوتي مهاجم تورينو.

وجاء دور بانيغا الذي تابع في الشباك كرة وصلته من انطونيو كاندريفا مسجلا الهدف الرابع (31)، ثم أضاف الهدف الشخصي الثاني والخامس لأصحاب الأرض بمؤازرة من كاندريفا أيضاً (34).

وقلص أتالانتا الفارق عبر السويسري ريمو فرويلر مستفيداً من تمريرة ليوناردو سبيناتزولا (42).

وفي مستهل الشوط الثاني، وقع روبرتو غاليارديني على الهدف السادس للفريق المحلي بعد مجهود فردي وانهى الكرة في سقف الزاوية اليمنى (52).

وأكمل بانيغا بدوره الهاتريك والهدف السابع لانتر ميلان من ركلة حرة (67).

وحقق فيورنتينا فوزاً صعباً وهزيلاً على ضيفه كالياري بهدف يتيم في الوقت بدل الضائع بعد لعبة مشتركة بين الاسباني كريستيان تيو والكرواتي العملاق نيكولا كالينيتش أنهاها الأخير في الشباك (90+2)، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً في البطولة.

وخسر ساسوولو أمام ضيفه بولونيا بهدف وحيد سجله ماتا ديسترو اثر تمريرة من السويسرية بليريم دزيمايلي (58).

واكتسح كييفو ضيفه امبولي 4-صفر افتتحها روبرتو انغليزي اثر عرضية من فابريتسيو كاتشاتوري (22)، وأضاف سيرجيو بيليسييه الهدف الثاني اثر تمريرة من السلوفيني فالتر بيرسا (40).

وأكد بيرسا فوز كييفو في الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثالث اثر تمريرة رأسية من اينغليزي (75)، قبل أن يختتم مواطنه بوستيان سيزار بالرابع بعد كرة وصلته من ركلة ركنية (89).

ومني بيسكارا العائد إلى الدرجة الأولى وصاحب المركز الأخير، بالهزيمة العشرين أمام ضيفه أودينيزي 1-3.

وافتتح الكولومبي دوفان زاباتا التسجيل للفريق الزائر من متابعة رأسية لكرة نفذها التشيكي ياكوب يانكو من ركلة ركنية (20).

وفي الشوط الثاني، عزز يانكو تقدم أودينيزي بالهدف الثاني بعد أن استثمر كرة نفذها الايسلندي اميل هالفريدسون من ركلة حرة (51) قبل أن يؤكد الفرنسي سيريل تيريو فوز الضيوف بالهدف الثالث بمساندة من يانكو (55).

وقلص الغاني سولي مونتاري الفارق بتسديدة من خارج المنطقة في أسفل الزاوية اليمنى (83).

وكان يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة الماضية افتتح المرحلة الجمعة بفوز صعب ومتأخر على ضيفه ميلان 2-1، وخسر السبت جنوى أمام سمبدوريا صفر-1.