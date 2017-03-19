الدوري الإيطالي: فوز صعب لنابولي على إمبولي

ورفع نابولي رصيده إلى 63 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة على روما الذي يستضيف في وقت لاحق ساسوولو، في حين وقف رصيد إمبولي السابع عشر عند 22 نقطة.

على ملعب كارلو كاستيلاني، جدد نابولي الذي ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته مرتين في ثمن النهائي وبنتيجة واحدة (1-3) أمام ريال مدريد الاسباني حامل اللقب، فوزه على إمبولي بعدما هزمه ذهاباً 2-0، وحقق انتصاره الثالث على التوالي محلياً منذ خسارته على ملعبه أمام أتالانتا برغامو صفر-2 في المرحلة السادسة والعشرين.

وبعد تلك الخسارة التي عززت موقع روما في المركز الثاني، فاز نابولي على الأخير 2-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة وعاد منافساً قوياً له على الوصافة، ثم على كروتوني الوافد الجديد وصاحب المركز قبل الأخير 3-صفر.

وسنحت فرصة مبكرة لنابولي للتقدم من ركلة جزاء حصل عليها البلجيكي دريس ميرتنز بعدما أسقطه أندريا كوستا داخل المنطقة، انبرى لها اللاعب نفسه وسددها في قدم الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي وحاول البرازيلي جورجينيو اعادتها إلى المرمى برأسه فسقطت على سطح الشبكة (7).

وتقدم نابولي بعدما رفع المدافع الدولي الجزائري فوزي غلام كرة من الجهة اليسرى تهيأت من رأس أحد المدافعين أمام لورينزو اينسيني تابعها بهدوء في اللزاوية اليمنى السفلى (19).

وحصل الاسباني خوسيه كايخون على ركلة حرة عن قوس منطقة امبولي نفذها مرتنز وسجل الهدف الثاني لنابولي معوضاً اهداره الفرصة الأولى (24).

وأنهى نابولي الشوط الأول متقدماً بثلاثية حاسماً النتيجة بشكل عملي بعدما حصل كايخون على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل مانويل باسكوال، نفذها هذه المرة اينسينيي وسجل الهدف الثاني الشخصي هو الثاني عشر له في البطولة (38).

وفي الشوط الثاني، مالت الكفة بشكل كامل لإمبولي الذي استطاع تسجيل هدفين لم يجنباه الخسارة السابعة عشرة هذا الموسم.

وقلص المغربي عمر القدوري الفارق من ركلة حرة حصل عليها بنفسه اثر خطأ ارتكبه كايخون ضده (70).

وحصل إمبولي على ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه غلام ضد البوسني رادي كرونيتش نفذها بنجاح ماسيمو ماكاروني وسجل منها الهدف الثاني لأصحاب الأرض (82).