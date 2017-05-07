الدوري الإيطالي: روما يقسو على ميلان في سان سيرو

حقق فريق روما فوزاً مقنعاً في سان سيرو على مضيفه ميلان 4-1 في قمة المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الايطالي ، في مباراة تألق فيها جناح الفريق محمد صلاح وسجل أهداف روما كل من البوسني إيدن دزيكو (8 و28) و ستيفان الشعرواي (78) و دانييل دي روسي (87 من ركلة جزاء)، بينما جاء هدف ميلان الوحيد عبر الكرواتي ماريو بازاليتش (76).

على ملعب "سان سيرو" في ميلانو، استعاد روما توازنه بفوز مستحق على ميلان 4-1 عاد به إلى المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 78 نقطة متخلفاً بـ 7 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر.

وضرب روما بقوة في الشوط الأول وسجل هدفين عبر نجمه البوسني إدين دزيكو بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة (8) ورأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية (28) رافعاً رصيده 27 هدفاً وانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام مهاجم تورينو أندريا بيلوتي.

وقلص الكرواتي ماريو بازاليتش الفارق في الدقيقة 75، لكن لاعب ميلان السابق ستيفان الشعراوي أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث (78) قبل أن يضيف دانييلي دي روسي الهدف الرابع في الدقيقة 87 من ركلة جزاء طرد على اثرها غابريال باليتا لعرقلته الدولي المصري محمد صلاح.

في المقابل، واصل ميلان نتائجه المخيبة ومني بخسارته الثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 59 نقطة وبقي سادساً في صراعه على بطاقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

اليكم أبرز محطات اللقاء:

دق (8): سجل البوسني إيدن دزيكو هدف السبق لفريقه روما بعد استثماره تمريرة دقيقة من المصري محمد صلاح.

دق (17): تسديدة قوية من لاعب روما دييغو بيروتي لكن الحارس جانلويجي دوناروما ينقذ الموقف بكلتا قبضتيه.

دق (24): كاد الاسباني سوزا أن يعادل الكفة من تصويبة رائعة الا أن البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى روما كان بالمرصاد.

هدف روما الثاني دق (28): نجح البوسني إيدن دزيكو في تحقيق الهدف الثاني له ولفريقه من كرة خطفها بين مدافعي ميلان وسدد برأسه في شباك دوناروما.

دق 36: أوشك محمد صلاح على اضافة الهدف الثالث لروما لكن تسديدته اليسارية ذهبت بعيدة فوق مرمى ميلان.

فرصة خطيرة لروما (دق 38): مجدداً كان محمد صلاح قريباً من اضافة الهدف الثالث لكنه لم يستغل بالشكل الأفضل كرة مرتدة من القائم الأيسر بعد تصويبة من البلجيكي رادجو نيانغولان وسدد بجانب مرمى دوناروما.

نهاية الشوط الأول بتقدم روما المستحق على ضيفه ميلان بفضل ثنائية للبوسني إيدن دزيكو.

الحكم نيكولا ريتزولي يعلن بداية الشوط الثاني من قمة المرحلة الخامسة والثلاثين من الكالتشيو.

دق (66): رغم موقعه المناسب فوت البوسني إيدن دزيكو على نفسه فرصة تسجيل ثلاثية "هاتريك" بعدما سدد كرة بيسراه لكنها مرت محاذية من القائم الأيسر للحارس دوناروما.

دق (68): هجوم ميلان يحاول تقليص الفارق عبر أندريا بيرتولاتشي لكن تصويبته اليسارية أخطأت مرمى الحارس تشيزني.

هدف لميلان (76): قلص ميلان النتيجة بهدف سجله الكرواتي ماريو باشاليتش برأسية.

هدف روما الثالث دق (77): ستيفان الشعرواي البديل يسدد بطريقة جميلة من داخل منطقة عمليات فريقه السباق ميلان لتستقر الكرة في مرمى دوناروما معلناً الهدف الثالث.

دق (86): محمد صلاح حصل على ركلة جزاء وتسبب في طرد المدافع غابرييل باليتا وبعدها تكفل دانييلي دي روسي بمهمة تحويل ركلة الجزاء لهدف رابع.

-نهاية قمة سان سيرو بانتصار مستحق لروما 4-1 على مضيفه "الروسونيري".