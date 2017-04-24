الدوري الإيطالي - روما يعزّز وصافته وبيسكارا يهبط إلى الدرجة الثانية

وسجل الهولندي كيفن سترومان (44) والبلجيكي راديا نايغولان (45) والمصري محمد صلاح (48 و60) أهداف روما، والليبي أحمد بن علي (83) هدف بيسكارا.

واستعاد روما نغمة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه آتالانتا 1-1 في المرحلة الماضية فرفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة، وبفارق 4 نقاط أمام منافسه المباشر على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل نابولي الثالث الذي كان سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ساسوولو 2-2 أمس الأحد.

أما بيسكارا فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الأخير، وبات أول الهابطين إلى الدرجة الثانية، إذ تفصله 15 نقطة عن إمبولي السابع عشر (آخر مراكز البقاء ضمن الدرجة الأولى) قبل 5 مراحل على النهاية، لكن الأخير يتفوق في المواجهات المباشرة (صفر-4 و1-1).