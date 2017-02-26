الدوري الإيطالي: روما يدك حصون انتر بثلاثية

وسجل البلجيكي راديا ناينغولان الهدف الأول للفريق الزائر بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت منها الكرة في أعلى الزاوية اليسرى (12).

وفي الشوط الثاني، عزز روما تقدمه بالهدف الثاني عن طريق اللاعب البلجيكي نفسه الذي استثمر هجمة مرتدة سريعة قادها البرازيلي برونو بيريس (56).

وقلص الأرجنتيني ماورو ايكاردي الفارق مستفيداً من تمريرة الكرواتي ايفان بيريسيتش (81)، رافعاً رصيده الشخصي إلى 16 هدفاً في البطولة.

وتسبب التشيلي غاري ميديل بركلة اجزاء لعرقلته البوسني ادين دزيكو نفذها الأرجنتيني دييغو بيروتي بنجاح هدفاً ثالثاً لفريق العاصمة (84).

وعزز روما موقعه في المركز الثاني برصيد 59 نقطة مقلصاً الفارق إلى سبع نقاط مع يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم الخمسة السابقة الذي تغلب السبت على ضيفه إمبولي 2-صفر.

وتجمد رصيد انتر الذي تعرض لخسارته الثامنة عند 47 نقطة في المركز السادس.