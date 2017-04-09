الدوري الإيطالي: روما وميلان دون عناء وسقوط تاريخي لإنتر

ورفع روما رصيده إلى 71 نقطة بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة الأخيرة الذي تغلب السبت على ضيفه كييفو 2-صفر، وبفارق 7 نقاط أمام مطارده المباشر نابولي الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفاً على لاتسيو في قمة وختام المرحلة.

على ملعب "ريناتو ديل آرا" وأمام 21 ألف متفرج، انتظر روما حتى الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل عبر الأرجنتيني فيديريكو فازيو الذي تابع برأسه كرة رفعها ستيفان الشعراوي من ركلة ركنية.

وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعد بينية من البوسني أدين دزيكو تابعها بيمناه في الشباك (41) مسجلاً هدفه الحادي عشر في البطولة.

ولم يغب دزيكو عن المشهد وسجل الهدف الثالث لروما اثر هجمة مرتدة قادها الأرجنتيني دييغو بيروتي وانهاها البوسني في الشباك (75) رافعاً رصيده إلى 24 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

-خسارة تاريخية -

وحقق كروتوني الوافد الجديد لأول مرة في تاريخه إلى دوري النخبة والقابع في المركز السابع عشر ضمن منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية، فوزاً تاريخياً على ضيفه انتر ميلان العريق بطل المسابقة 18 مرة منها 5 ألقاب متتالية من 2006 إلى 2010، ووصيف البطل 14 مرة، بتغلبه عليه 2-1.

وأحرج كروتوني الضيوف بعدما تقدم بهدفين مبكرين، الأول من ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد من الدولي التشيلي غاري ميديل ونفذها بنجاح دييغو فلاتشينيلي (18).

وأضاف فلاتشينيلي نفسه الهدف الثاني بعد أربع دقائق بعد تلقيه كرة مناسبة من مارتشيلو تروتا (22).

وفي الشوط الثاني، قلص دانيلو دامبروزيو الذي مدد عقده الجمعة مع انتر ميلان حتى 2021، الفارق بعد متابعة ناجحة لكرة وصلته من ركلة ركنية (65).

ولم يستثمر انتر ميلان الذي فاز ذهاباً على ملعبه 3-صفر، تفوقه في نصف الساعة الأخير رغم أن الحكم ماركو غيدو احتسب اكثر من ثماني دقائق كوقت بدل من ضائع.

على ملعب سان سيرو وأمام 40 ألف متفرج، اكتسح ميلان ضيفه باليرمو برباعية نظيفة وتقدم إلى المركز السادس على حساب جاره انتر ميلان برصيد 57 نقطة وبات منافسا جديا لأتالانتا الخامس (59) ولاتسيو الرابع (60) على أحد المركزين المؤهلين إلى مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وبكر ميلان في افتتاح التسجيل عبر الاسباني خيسوس خواكين فرنانديز دي لا توري المعروف بـ"سوسو" من ركلة حرة وضع الكرة منها في أعلى الزاوية اليسرى (6).

وأضاف ميلان الهدف الثاني سريعاً عندما وصلت كرة داخل المنطقة إلى الكرواتي ماريو باساليتش تابعها بيمناه من زاوية ضيقة في أسفل الزاوية اليمنى (19).

وعزز الكولومبي كارلوس باكا بالهدف الثالث من متابعة رأسية لكرة عرضية أرسلها دافيدي كالابريا إلى داخل المنطقة (37).

وأتخم ميلان شباك باليرمو بهدف رابع في الشوط الثاني بعد أن قاد ماتيا دي شيليو هجمة معاكسة سريعة وأنهاها الإسباني جيرار دولوفو في شباك الحارس أندريا فولينياتي (70).

ونال لاعب باليرمو الكوستاريكي جانكارلو غونزاليز البطاقة الصفراء الثانية وطرد (83).

وتغلب أودينيزي على ضيفه جنوى 3-صفر.

وصعب أودينيزي مهمة الضيوف عندما أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين جاء أولهما بتسديدة قوية أطلقها الأرجنتيني رودريغو دي بول من خارج المنطقة (20)، والثاني عبر الكولومبي دوفان زاباتا بعد ركنية تابعها بيمناه في أعلى الزاوية اليمنى (31).

وفي مستهل الشوط الثاني، حاول البرازيلي روبينيو حارس جنوى ابعاد كرة فحولها بالخطأ إلى مرماه معززاً تقدم أودينيزي بالهدف الثالث (49).

وتعادل سمبدوريا مع ضيفه فيورنتينا 2-2. وسجل البرازيلي برونو فرنانديش (5) والأرجنتيني ريكاردو الفاريز (71) هدفي سمبدوريا، والأرجنتيني غونزالو رودريغيز (60) والسنغالي خوما بابكر (89) هدفي فيورنتينا.

وسقط كالياري أمام ضيفه تورينو 2-3.

وكان كالياري سباقاً إلى افتتاح التسجيل من ركلة جزاء نفذها بنجاح ماركو بورييلو اثر مخاشنة البرازيلي طارلوس روبرتو دا كروز جونيور "كارلاو" للمولدافي ارتور يونيتا (19).

ورد تورينو بهدف التعادل اثر مجهود فردي قام به الصربي آدم لياييتش داخل المنطقة (33).

ومنح هدف أندريا بيلوتي التقدم لتورينو عندما تابع برأسه من زاوية صعبة كرة عالية من دافيدي تساباكوستا (39) رافعاً رصيده إلى 24 هدفاً وبقي شريكاً للبوسني دزيكو في صدارة ترتيب الهدافين.

وفي الشوط الثاني، عزز الغاني افرييه اكواه تقدم الضيوف بالهدف الثالث مستفيداً من تمريرة الاسباني ياغو فالكي (53).

واختتم باليرمو التسجيل بهدفه الثاني في الوقت بدل الضائع بعد أربع دقائق من طرد صاحب الهدف الثالث للضيوف، إثر عرضية من البرازيلي دييغو فارياش ومتابعة رأسية ناجحة من الكوري الجنوبي كوانغ-سونغ هان (90+5).