الدوري الإيطالي: تعادل يوفنتوس لأول مرة هذا الموسم

وأهدر فريق السيدة العجوز فرصة تعميق الفارق في الصدارة إلى 10 نقاط مع روما الثاني الذي سقط أمام ضيفه نابولي الثالث 1-2 السبت في افتتاح المرحلة.

وهذه أول مرة يخسر يوفنتوس المتصدر النقاط بعد 7 انتصارات متتالية فرفع الفارق إلى 8 نقاط مع روما، وأول مرة يحرز اودينيزي نقطة بعد 3 خسارات فبقي في المركز الرابع عشر.

كما هو أول تعادل ليوفنتوس هذا الموسم بعد 22 فوزاً و4 خسارات.

ودفع مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، المرشح لمغادرة النادي في نهاية الموسم بتشكيلة هجومية قوية، فضل فيها المدافع جورجيو كييليني على دانييلي روغاني معتمداً خطة 4-2-3-1.

وبرغم تفوق يوفنتوس في الشوط الأول من دون نجاعة للأرجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا والكرواتي ماريو مانزوكيتش، فاجأ أودينيزي ضيفه في الشوط الأول عندما أنهاه متقدماً.

وسجل هدف أودينيزي المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الذي تخطى بونوتشي وسدد بيسراه من مسافة قريبة وزاوية ضيقة، كرة مرت بين قدمي الحارس الدولي جيجي بوفون (37).

وفي الشوط الثاني، عوّض بونوتشي خطأه عندما سجل هدف التعادل مرتقياً لركلة حرة نفذها ديبالا فتابعها برأسه من مسافة قريبة في الشباك (60).

وحصل أودينيزي على فرصتين لاستعادة التقدم من رأسية بالقائم للمدافع برازيلي دانيلو، ثم من انفراد لزاباتا وزميلين له أنقذها بونوتشي في الرمق الأخير (79).

وعاد إنتر إلى سكة الفوز بعد سقوطه أمام روما في الجولة الماضية، بخماسيته أمام كالياري وارتقى انتر مؤقتاً إلى المركز الخامس بفارق نقطة عن أتلانتا.

وسجل لإنتر الكرواتي إيفان بيريسيتش (34 و47) والأرجنتينيين إيفر بانيغا (39) وماورو إيكاردي (67 من ركلة جزاء) وروبرتو غاليارديني (89)، ولكالياري ماركو بورييلو (42).

وهذه أول مرة يسجل فيها بيريسيتش 9 مع إنتر.

هاتريك بيلوتي

وأصبح أندريا بيلوتي أول لاعب يتخطى حاجز 20 هدفاً هذا الموسم، عندما سجل ثلاثية سمحت لتورينو التاسع بقلب تأخره أمام ضيفه باليرمو إلى فوز 3-1.

وسجل بيلوتي الهدفين الأول والثالث برأسه والثاني على الطائر، ليرفع رصيده إلى 22 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

وكان الأرجنتيني الراحل بنجامين سانتوس آخر لاعب من تورينو يسجل أكثر من رصيد بيلوتي (27 هدفاً عام 1950)، كما أصبح بيلوتي أول لاعب من تورينو يسجل أكثر من ثلاثية في موسم واحد منذ الهولندي فيم كيف في موسم 1986-1987.

وسجل بيلوتي أهدافه في الدقائق 74 و76 و81، فيما سجل القائد أندريا ريسبولي (30) للخاسر الذي طرد له المجري نوربرت بالوغ (78).

وسجل الفرنسي اوليفييه نشتام هدفاً قاتلاً بتسديدة من حافة المنطقة ساهمت في منح جنوى نقاط الفوز على مضيفه إمبولي 2-صفر.

وسجل نتشام هدفه في الدقيقة 89، قبل أن يعمق السويدي أوسكار هيليمارك النتيجة (90).

وتعادل كروتوني مع ساسوولو من دون أهداف.

ويلعب في وقت لاحق بولونيا مع لاتسيو.