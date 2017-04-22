الدوري الإيطالي: إنتر يسقط في "أرتيميو فرانكي" بخماسية

وقلص فيورنتينا الثامن الفارق مع انتر السابع إلى نقطة يتيمة، علماً بأن مباراة الذهاب بينهما جاءت غزيرة بالأهداف أيضاً وانتهت بفوز انتر 4-2.

في المباراة الأولى على ملعب "أرتيميو فرانكي" وأمام 26 ألف متفرج، تقدم المضيف عن طريق الأوروغوياني ماتياس فيسينو (23)، بيد أن انتر رد بسرعة بثنائية الكرواتي ايفان بيريسيتش الذي سجل هدف العاشر في الدوري (29) والقائد الأرجنتيني ماورو ايكاردي (34).

لكن في الشوط الثاني، وبرغم اهدار "فيولا" لركلة جزاء سددها باستهتار فيديريكو برنارديسكي (52)، سجل أصحاب الأرض هدفين في غضون 74 ثانية ليقلبوا تأخرهم إلى تقدم 3-2 عن طريق دافيد أستوري (63) وفيسينو (64).

وقضى السنغالي خوما بابكار على آمال انتر بتسجيله الهدفين الرابع والخامس (70 و79)، بيد أن ايكاردي أعاد الأمل لنيراتسوري بتقليصه الفارق إلى 3-5 في الدقيقة 88، ثم 4-5 في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع، رافعاً رصيده إلى 24 هدفاً في المركز الثالث في ترتيب الهدافين بعد اندريا بيلوتي (تورينو) والبوسني ادين دجيكو (روما) اللذين سجلا 25 هدفاً حتى الآن.

وارتقى أتالانتا، احد مفاجآت الموسم، مؤقتاً إلى المركز الرابع بفوزه الثمين على ضيفه بولونيا 3-2.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 63 نقطة بفارق نقطتين عن لاتسيو الذي يستقبل باليرمو الأحد.

سجل لأتلانتا أندريا كونتي (3) والسويسري ريمو فرويلر (14) وماتيا كالدارا (75)، وللخاسر ماتيا ديسترو (16) وفيديريكو دي فرانشيسكو (61).

ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا ويخوض الثالث دوراً تمهيدياً، فيما يتأهل الرابع والخامس إلى الدوري الأوروبي ويخوض السادس الدور التمهيدي الثالث.

ويلعب الأحد ساسوولو مع نابولي، وكييفو مع تورينو، وميلان مع امبولي، وسمبدوريا مع كروتوني، واودينيزي مع كالياري، ويوفنتوس مع جنوى.

وتختتم المرحلة الاثنين بمباراة بيسكارا مع روما.