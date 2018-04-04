حسم التعادل السلبي مواجهة "ديربي الغضب" بين ميلان وجاره إنتر، اليوم الأربعاء، لحساب المرحلة السابعة والعشرين المؤجلة من الدوري الإيطالي.

وتأجلت المباراة إلى اليوم بعد أن كانت مقررة يوم 4 آذار/مارس الماضي بسبب وفاة لاعب فيورنتينا دافيدي أستوري.

التعادل يبقي فارق الـ 8 نقاط على حاله بين انتر الرابع بـ 59 نقطة وميلان السادس بـ 51 نقطة الذي كان يأمل في الفوز لإنعاش حظوظه في التأهل إلى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

في بقية المواجهات، فاز بينيفينت بثلاثية نظيفة على حساب هيلاس فيرونا، وتورينيو على كروتوني 4-1 فيما تعادل كييفو معى ساسوولو 1-1.

تفاصيل مباراة ميلان وانتر

إيكاردي أهدر فرصة قتل المباراة أمام شباك خالية.

كوتروني يسجل هدفاً ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل على المهاجم الايطالي الشاب لميلان.

هجمة مرتدة لإنتر ينهيها بيريسيتش بتسديدة زاحفة صدها دونا روما وحافظ على نظافة شباكه.

إيكاردي يضيغ فرصة التقدم بطريقة غريبة.

ميلان يبدأ الشوط الثاني مهاجماً وعلى اثر تمريرة جميلة من سوسو كاد كوتروني أن يمنح التقدم للروسونيري.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

إيكاردي يمنح التقدم لإنتر لكن تقنية الفيديو تلغي الهدف بعد ثبوت تواجد المهاجم الأرجنتيني في موقف تسلل.

تشالهانوغلو يلعب ركلة حرة مباشرة ومخادعة تفطن لها هاندانوفيتش وأبعدها عن مرماه.

كاندريفا يقترب من ترجمة سيطرة انتر إلى هدف لكن دونا روما يمنعه ببراعة.

الكرواتي بروزوفيتش حاول افتتاح التسجيل لإنتر من تسديدة مباغتة جانبت القائم الأيسر لدونا روما.

تشكيلة ميلان

🔊 Turn your volume to the max! Here's today Starting XI! 👊🏻🔴⚫️

🔊 Alzate il volume al massimo, rossoneri! Benvenuti nella Casa del Miiiilaaaaan! 🔴⚫️#MilanInter #weareacmilan #weareateam pic.twitter.com/n7VPKikkAr — AC Milan (@acmilan) April 4, 2018

تشكيلة انتر

ارقام قبل لغة الاقدام

- خسر ميلان مرة واحدة فقط في آخر 5 ديربيات لعبها أمام الإنتر في جميع المنافسات (ف 2 ت 2).

- سجل الفريقان هدفين على الأقل في كل من آخر 3 ديربيات في الدوري – تعادلين بنتيجة 2-2 وفوز للإنتر 3-2 في لقاء الذهاب هذا الموسم.

- لم يخسر ميلان في آخر 8 مباريات لعبها في الدوري (ف 6 ت 2) منتصراً في آخر 3 بشباك نظيفة – آخر مرة فاز في 4 مباريات متتالية دون تلقي أهداف كانت في مارس 2013.

- تحت قيادة مونتيلا، حصد ميلان معدل 1.43 نقطة في المباراة بينما يحصد حالياً معدل نقطتين في المباراة تحت قيادة غاتوزو (12 مباراة).

- خسر الإنتر مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات لعبها في الدوري (ف 2 ت 5).

- 6 من أهداف الإنتر العشرة الماضية في السيريا سُجلت من كرات ثابتة.

- تلقى الفريقان أقل عدد من الأهداف من كرات ثابتة هذا الموسم في السيريا (الإنتر 4 ميلان 6).

- سجل الإنتر أكبر عدد من الأهداف بالرأس هذا الموسم في السيريا (11) بينما تلقى ميلان أقل عدد (3).

- سجل جياكومو بونافينتورا 4 أهداف أمام الإنتر في السيريا – لم يسجل أكثر أمام أي فريق آخر.

- سجل ماورو إيكاردي 4 أهداف في آخر مباراتين ديربي ميلانية في الدوري بعد فشله في التسجيل في 7 ديربيات سابقة في السيريا.