متابعة: مازن الريس

حسم إنتر ديربي الغضب أمام ضيفه ميلان 1-0 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء فوز إنتر بفضل هدف نجمه وهدافه الأول الأرجنتيني ماورو إيكاردي (90+2) والذي قال كلمته بضربة رأس أخطأ دوناروما في التعامل معها.

وصعد إنتر إلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة في الوقت الذي توقف به رصيد ميلان عند 12 نقطة.

ويلتقي إنتر مع برشلونة الأربعاء القادم في المرحلة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة التي اتسمت بالتكافؤ العديد من الأحداث المهمة مثل إلغاء هدفين مناصفة بين الفريقين بسبب التسلل وخروج البلجيكي ناينغولان بسبب الإصابة في الشوط الأول.

إنتر وميلان تفاصيل اللقاء

(92) إيكاردي يمنح إنتر هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع.

(87) تسديدة خادعة من السويسري رودريغيز ينجح هاندانوفيتش بالتصدي لها.

(80) سوسو يسدد من حافة منطقة الجزاء بين يدي السلوفيني هاندانوفيتش.

(75) غياب أي تهديد حقيقي يبشر بتسجيل هدف وقد تذهب المباراة إلى التعادل السلبي.

(62) ضربة رأس من بيرسيتش تخطئ الشباك.

(58) بوليتانو يفشل باستغلال ابتعاده عن الرقابة ويسدد كرة تجاور المرمى.

مرور خمس دقائق على الشوط الثاني واللعب منحصر في وسط الملعب من الجانبين.

(41) الحكم يلغي هدفاً لميلان بسبب وجود الأرجنتيني موساتشينو في موقف تسلل.

(38) إنتر ميلان يهدد مرتين بدقيقة واحدة لكن الحظ ما زال يواصل معاندته لأصحاب الأرض.

(33) إنتر يواصل أفضليته بالرغم من خروج البلجيكي ناينغولان للإصابة وتسديدة الهولندي دي فريج ترتطم بالقائم.

(22) الكرواتي بيرسيتش يحاول من خلال كرة بالرأس يبعدها ببراعة دوناروما.

(13) بوليتانو يرسل عرضية خطيرة يبعدها الدفاع لركلة ركنية.