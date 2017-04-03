إنتر ميلان يفشل في استعادة المركز الخامس

على ملعب جوزيبي مياتزا وأمام 45 ألف متفرج، سجل إنتر ميلان هدف السبق بعد حصوله على ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني إيفر بانيغا وتابعها دانيلو دامبروزيو بيمناه في الشباك مسجلاً هدفه الأول في البطولة هذا الموسم (35).



وفي الشوط الثاني، أدرك الدولي التشيكي باتريك شيك التعادل للضيوف من متابعة رأسية (50).



وحصل سمبدوريا على ركلة حرة عند قوس المنطقة أسفرت عن ركلة جزاء بعد احتساب الحكم دومينيكو تشيلي لمسة يد على الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نفذها فابيو كوالياريلا بنجاح واضعاً الكرة في سقف الشبكة (85).



وبقي إنتر ميلان في المركز السادس برصيد 55 نقطة، وثبّت سمبدوريا نفسه في المركز التاسع وله 44 نقطة.