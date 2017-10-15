الدقيقة 80 - ميلان لا يفقد الأمل، كتيبة مونتيلا تقدم أفضل مستوياتها في الموسم الحالي، جياكومو بونافنتورا ينقض بيسراه على كرة عرضية من الجانب الأيمن تخطت جميع مدافعي إنتر وذهبت إلى أقصى اليسار فسددها الدولي الإيطالي تصدى لها في البداية هاندانوفيش ثم ارتدت الكرة من ركبته وتخطت خط المرمى معلنة ثاني أهداف ميلان.

الدقيقة 75 - بريسيتش يواصل غزواته في دفاعات ميلان وتوغله المستمر من الجانب الأيسر، إلأ أنه ضرب بمرفقه أحد مدافعي ميلان فحصل على البطاقة الصفراء.

الدقيقة 63 - الملعب مفتوح على مصراعيه والمساحات شاسعة الآن في دفاعات الميلان، بريسيتش استلم كرته وتوغل داخل منطقة جزاء الروسينيري ثم مررها بيسراه لقائد إنتر إيكاردي الذي انقض عليها من لمسة واحدة محرزاً الهدف الثاني الرائع لإنتر ميلان.

الدقيقة 56 - الإثارة والحماس يتواصلان في الشوط الثاني بوريني مرر كرة أرضية رائعة لسوسو فسددها الإسباني من خارج منطقة الجزاء مسجلاً هدف التعادل (1-1)، بداية الشوط الثاني هي الأفضل من حيث المستوى في الدوري الإيطالي حتى الآن.

الدقيقة 53 - البديل كوتروني كاد أن يكافئ مونتيلا الذي دفع به في الشوط الثاني ويحرز هدف التعادل عندما انقض على عرضية رودريغيز فانقض على الكرة بشكل مباشر إلا أن كرته ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 50 - إنتر اختفى تماماً وتراجع أمام ضغط ميلان المستمر وفي الدقيقة 50 أطلق سوسو تسديدة رائعة أخرجها بصعوبة حارس الإنتر,

الدقيقة 49 - بداية نارية للشوط الثاني، مونتيلا يخرج كيسي ويدفع بكوتروني، مع انطلاق الشوط الثاني فاصل من الهجمات لميلان الباحث بجدية عن التعادل، سيلفا يتقمص دور البطولة ويسددها قوية في المرمى إلا أن هاندانوفيتش يتصدى لها بقوة فوصلت إلى موساشيو الذي أودعها الشباك إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 47 - تسديدة قوية على مرمى ميلان من فيتشينو أمسكها دوناروما بثقة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدف نظيف

الدقيقة 44 - كاد الميلان أن يختتم الشوط الأول على أفضل ما يكون عندما هدد مرمى الإنتر بأول فرصة حقيقية له في المباراة حتى الآن، فرانك كيسي مرر الكرة رائعة للمنطلق من الجانب الأيمن بوريني فسددها الأخير قوية تصدى لها بصعوبة الحارس هاندانوفيش في الاختبار الأول له فوصلت لبوريني مرة أخرى فسددها برأسه ذهبت في الشباك الخارجية للمرمى.

الدقيقة 42 - سيطرة كاملة للإنتر حالياً واختراقات متتالية من الجانب الأيمن، بورخا فاليرو يمرر لفيتشينو فسدد الأخير قوية خاطفة من خارج منطقة جزاء الروسينيري أمسكها دوناروما بصعوبة بالغة.

الدقيقة 35 - ميلان يعاني من تفكك خطوطه فيما سيطر إنتر ميلان رودياً رويداً على أحداث اللقاء، معتمداً على تحركات الثلاثي ( كاندريفا - غاليارديني - بيريسيتش) والأخير سدد كرة أرضية أمسكها بثقة دوناروما.

الدقيقة 28 - كما قلنا إنتر الأقرب بوضوح للتسجيل - كاندريفا يتوغل من الجانب الأيمن ويمرر عرضية رائعة على قدم إيكاردي فانقض الأخير عليها بشكل خاطف محرزاً الهدف الأول لإنتر ميلان ، والهدف هو رقم 15 لإنتر ميلان في الدوري حتى الآن.

الدقيقة 24 - ميراندا قلب دفاع الإنتر يرتقي لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ويسددها رأسية رائعة ذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من شباك الحارس دوناروما ( ميلان الأنشط هجومياً وإنتر الأقرب للتسجيل)

الدقيقة 21 - رومانيولي يعرقل كاندريفا لاعب الإنتر على حدود منطقة جزاء ميلان ويحصل على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء.

الدقيقة 18 - ميلان يواصل خطورته على مرمى حارس الإنتر هاندانوفيش ويحصل على ركلته الركنية الرابعة إلا أن أياً منها لم تستغل، إنتر من جانبه لم يحصل على أي ركلة زاوية حتى الآن,

الدقيقة 13 - أولى الفرص الخطرة على الإطلاق في اللقاء .. دي أمبروزيو توغل من الجانب الأيمن ثم مرر الكرة لبورخا فاليرو الذي مررها لكاندريفا فسدد الأخير صاروخية ارتطمت بالعارضة وذهبت إلى خارج الملعب في أقرب لحظات اللقاء لهز الشباك حتى الآن.

الدقيقة 10 - بداية هادئة للمباراة ميلان يبدو أكثر نشاطاً ويضغط بشكل واضح عن طريق السويسري رودريغيز من الجانب الأيسر، إنتر من جانبه أمثر تحفظاً حتى الآن، مع الاعتماد على التمريرات الطولية للسريع إيكاردي.

الدقيقة الثالثة: كاد ماورو إيكاردي أن ينفرد تماماً بمرمى الميلان، إلا أن الحكم المساعد أجهض الهجمة بحجة تسلل المهاجم الأرجنتيني، الإعادة التلفزيونية أوضحت أن قرار الحكم جانبه الصواب.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

حديث ما قبل انطلاق المواجهة المرتقبة

إنتر ميلان – ميلان دربي الغضب يستحوذ على اهتمام عشاق وجماهير كرة القدم العالمية، واحدة من أبرز المواجهات الكلاسيكية العالمية، يدخلها الفريقان بحسابات مختلفة، فإنتر صاحب الأرض " ملعب جوزيبي مياتزا" يبحث عن انتزاع الوصافة من يوفنتوس حامل اللقب ست مرات متتالية، كونه يدخل المباراة وفي رصيده 19 نقطة نفس رصيد فريق السيدة العجوز حالياً، أما ميلان التاسع على سلم الترتيب حالياً فيبحث عن استعادة الثقة وتحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم والخروج من دوامة الهزائم حيث خسر آخر لقاءين أمام سامبدوريا بهدفين دون رد، وروما بالنتيجة ذاتها.

- رسمياً التقى الفريقان في 218 مباراة

- ميلان الأكثر فوزاً برصيد 77 مباراة

- تعادل الفريقان في 66 مباراة

- فاز ميلان في 75 مباراة

- سجل لاعبو إنتر ميلان 296 هدفاً

- فيما أحرز لاعبو إيه سي ميلان 294 هدفاً

- هداف الدربي هو الأوكراني أندريه شيفشينكو برصيد 14 هدفاً



إنتر ميلان حالياً يحتل المركز الرابع وحقق ست انتصارات وتعادل وحيد والفريق حالياً مع نابولي المتصدر هما الوحيدان اللذان لم يتعرضا لأي خسارة محلية حتى الآن، علماً بأن الفريق سجل 14 هدفاً وعليه 3 أهداف "أقوى خط دفاع في البطولة".

ميلان من جانبه فقد جاءت بدايته في الدوري الإيطالي صادمة لجماهيره بعد التدعيمات القوية التي قامت بها إدارة الفريق في موسم الميركاتو الصيفي الفائت، والتي كان من أبرزها ضم ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس، الفريق يحتل حالياً المركز التاسع برصيد 12 نقطة وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماهم 10.

الفريقان تعادلا في مواجهتي الذهاب والإياب ضمن الموسم الماضي بنتيجة (2-2).

التشكيلتان المتوقعتان

إنتر ميلان

لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان يلعب بخطة ( 4-2-3-1) ومن المتوقع أن يمثله في المواجهة المرتقبة الليلة كل من:

لحراسة المرمى : سمير هاندانوفيش

خط الدفاع: دانيلو دي أمبروزيو - جواو ميراندا - ميلان سكرينيار - يوتو ناغاتومو

لاعبا الوسط المدافعين: ماتياس فيتشينو – بورخا فاليرو

ثلاثي الوسط الهجومي: انتونيو كاندريفا - روبيرتو غاليارديني - ايفان بيريسيتش

مهاجم صريح: ماورو إيكاردي

ميلان

مدرب ميلان فينتشينزو مونتيلا يبدو منصبه على المحك بسبب مردود الـ" روسينيري" الذي لم يعكس حتى الآن قيمة الصفقات المدوية التي أبرمتها إدارة الفريق في موسم الانتقالات الصيفية المنصرم، وبشكل عام فإن المدرب البالغ من العمر 43 عاماً خاض مباراته الأخيرة في الدوري أمام روما بخطة لعب (3-5-2) وبالتشكيلة التالية.

لحراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أليسيو رومانيولي - ليوناردو بونوتشي - ماتيو موساشيو

للوسط: ريكاردو رودريغيز - جياكومو بونافنتورا - لوكاس بيليا - فرانك كيسي - فابيو بوريني

مهاجمان: أندريه سيلفا - سوسو



