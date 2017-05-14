أهداف روما ويوفنتوس

واكتسبت المواجهة أهمية بالغة بالنسبة الى الفريقين، لأن روما يتصارع مع نابولي على المركز الثاني المؤهل مباشرة الى دوري أبطال أوروبا، بينما كان يوفنتوس في حاجة الى نقطة التعادل من أجل حسم لقبه السادس على التوالي والتفرغ بعدها لنهائي مسابقتي الكأس ودوري الأبطال.



وبدأ يوفنتوس مواجهته مع روما الذي خرج ايضا فائزا من المواجهة الأخيرة التي جمعت الطرفين على الملعب الأولمبي (2-1 في المرحلة الثانية من الموسم الماضي)، بشكل مثالي لأنه كان البادئ بالتسجيل لكن فريق المدرب لوتشيانو سباليتي انتفض ورد بثلاثة أهداف، ملحقا بفريق "السيدة العجوز" هزيمته الأولى في المراحل الـ17 الأخيرة، وتحديدا منذ الخسارة أمام فيورنتينا (1-2) في 15 كانون الثاني/يناير.