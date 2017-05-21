بولبابة الهرابي

لقد احتاج يوفنتوس بقيادة المدرب ماسيميليانو أليغري هذا الموسم لـ37 مرحلة من أجل التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي وهو رقم قياسي والثالث والثلاثين في تاريخ النادي.

واليكم بعض الأرقام التي تروي قصة اللقب السادس:

6: هو عدد اللاعبين الذين توجوا للمرة السادسة على التوالي بلقب السكوديتو وهم: جيانلويجي بوفون وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني وأندريا بارزالي وكلاوديو ماركيزو والسويسري ستيفان ليشتنشتاين.

4- هو عدد تعادلات يوفنتوس طيلة الموسم الحالي بالدوري بينما حقق الوصيف روما 3 تعادلات فقط.

28: هو عدد انتصارات السيدة العجوز هذا الموسم في الدوري مقابل 27 لروما الثاني.

5: الخسائر التي تعرض لها يوفنتوس البطل هذا الموسم بالدوري ونال شرف تحقيق ذلك كل من ميلان وانتر وجنوى وفيرونتينا وروما.

84: منذ موسم 2011-2012، لم ينزل يوفنتوس عن حاجز 84 نقطة بعد نهاية كل موسم. ولم يتمكن أحد من الأندية تحقيق ذلك لأكثر من مرتين متتاليتين.

17: عدد المباريات التي حافظ فيها يوفنتوس على نظافة شباكه.

619: عدد المباريات التي خاضها بوفون بالدوري الإيطالي ليتفوق على الأرجنتيني خافيير زانيتي لاعب انتر ميلان سابقاً (615 مباراة).

24: مجموع أهداف الأرجنتيني غونزالو هيغوايين وهي حصيلة لم يحققها أي مهاجم مع يوفنتوس منذ موسم 1957-1958.

26- هو عدد اللاعبين الذين استخدمهم ماسيمو ميليانو أليغري هذا الموسم، ويعد هيغوايين أكثر اللاعبين مشاركة (32 مباراة) يليه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

0-4: هي أعرض نتيجة حققها يوفنتوس هذا الموسم وكانت في مناسبتين أمام كالياري في المرحلة الخامسة وجنوة في المرحلة الثالثة والثلاثين.

1-3: هي أقسى نتسجة تعرض لها البطل هذا الموسم وكانت على يد جنوى في المرحلة الرابعة عشرة وروما في المرحلة الخامسة والثلاثين.

16: سلسلة المباريات التي لم ينهزم فيها يوفنتوس من المرحلة الحادية والعشرين حتى المرحلة الخامسة والثلاثين.

3: سلسلة مباريات لم يتمكن فيها يوفنتوس من الفوز.

8: هو عدد التمريرات الحاسمة التي قام بها البوسني ميراليم بيانيتش متفوقا على الارجنتيني ديبالا (7) و الكولومبي خوان كوادرادو (6)

75: عدد الأهداف المسجلة من قبل يوفنتوس هذا الموسم منها 48 هدفاً على أرضه و 27 خارج قواعده.

26: هو عدد الأهداف التي تلقتها شباك يوفنتوس منها 9 أهداف على أرضه و17 خارج قواعده.

منعرجات حسمت اللقب:

فاز يوفنتوس في 28 مباراة لينتهي به المطاف على منصة التتويج باللقب لكن في خضم مشواره في الدوري شهد فريق السيدة العجوز محطات مهمة ساهمت في حسم "السيدة العجوز" للقب.

- 29 أكتوبر/تشرين الأول 2016: حتمية الفوز على نابولي

بعد خسارتين أمام ميلان وانتر في بداية الموسم كان لزاما على يوفنتوس أن يتجنب السقوط أمام خصم مباشر في الترتيب وهو نابولي، وفعلاً نجح رجال أليغري في المهمة بالفوز على كتيبة ساري 2-1 بهدفين لليوناردو بونوتشي والأرجنتيني غونزالو هيغوايين.

- 11 ديسمبر/كانون الأول 2016: حسم ديربي تورينو

ديربي مدينة تورينو كان محطة بارزة هذا الموسم بالنسبة لفوز يوفنتوس باللقب، ففي المرحلة السادسة عشرة كان يوفنتوس بحاجة لفوز على جاره لتعميق الفارق بينه وبين أبرز ملاحقيه روما بفارق 7 نقاط.

ورغم تقدم تورينو بهدف لمهاجمه أندريا بيلوتي نجح يوفنتوس في العودة في اللقاء وسجل ثلاثية وعزز صدارته بـ39 نقطة.

- 17 ديسمبر/كانون الأول 2016: اسقاط الوصيف

بعد أسبوع واحد على ديربي تورينو واجه يوفنتوس ضيفه ووصيفه روما الطامح للفوز وتقليص الفارق، لكن يوفنتوس لم يمنحه الفرصة واستطاع بفضل هدف حمل توقيع الأرجنتيني هيغواين أن يمنع روما من تقليص الفارق.

وحقق يوفنتوس حينها على أرضه الفوز الخامس والعشرين توالياً.

- 10 مارس/آذار 2017: الثأر من ميلان

بلغ الكالتشيو حينها مرحلته الثامنة والعشرين، حيث استضاف يوفنتوس ميلان في قمة تحمل عنوانين بارزين بالنسبة ليوفنتوس، الأول الثأر من خسارته في لقاء الذهاب 0-1 والثاني تعميق الفارق والمسافة عن أبرز الملاحقين.

وفعلاً نال فريق "السيدة العجوز" مراده بالكامل في تلك المواجهة بعدما حقق الفوز على الروسونيري 2-1 رافعاً الفارق بينه وبين روما صاحب المركز الثاني إلى 11 نقطة.

21 مايو/أيار 2017: انهاء فترة الشك

هذا التاريخ كان مهماً بالنسبة لرجال أليغري لانهاء فترة شك بدأت بالتعادل مع أتالانتا وتورينو في المرحلة الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين وتضاعفت مع السقوط أمام روما في المرحلة السادسة والثلاثين عندما كان التعادل يكفي للتتويج باللقب، وتأجل الصعود على منصة التميز لمواجهة كروتوني ومن حسن حظ يوفنتوس أن كان هذا الفريق المتواضع في طريقه.