يوفنتوس ينهي تعاقده مع ماروتا وتقارير حول اقترابه من إنتر

وأشار النادي إلى "انهاء عقد التوظيف" لماروتا (61 عاما) والمدير المالي ألدو ماتسيا (62 عاما).

وسينال ماروتا الذي أمضى 8 سنوات مع فريق "السيدة العجوز" تعويضا بقيمة 361,775 يورو (409 آلاف دولار أميركي).

وصحيح أن يوفنتوس أعلن عن تعويضات ماروتا، إلا أن الأخير قد يحصل على مبلغ نهائي يبلغ عدة ملايين من ضمن خطة للحوافز وقعها قبل عدة سنوات.

وكان ماروتا أعلن في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، تخليه عن منصبه قائلا "لقد كانت ثماني سنوات رائعة، سيبقى يوفنتوس دوما في قلبي. النهاية الطبيعية للعقد ستكون في 25 تشرين الأول/أكتوبر ولن يحصل تجديد".

وكان ماروتا أحد رموز نهضة يوفنتوس في العقد الحالي الذي شهد مطلع الموسم ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو، وساهم باحرازه لقب الدوري 7 مرات، الكأس أربع مرات وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وأشارت صحيفة "توتوسبورت" إلى أن ماروتا سيتولى هذا المنصب مع نادي إنتر في ميلانو، فيما أشارت "كورييري ديلا سيرا" إلى أنه سيتعاقد مع إنتر لثلاث سنوات براتب سنوي يناهز 3 ملايين يورو.