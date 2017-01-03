يوفنتوس ينهي إجراءات تعاقده مع رينكون

وأوضح يوفنتوس أنّ اللاعب الفنزويلي وقع عقداً مع النادي يستمر حتى عام 2020.

وأشار النادي إلى أن العقد يتضمن بنداً يقضي برفع قيمة الصفقة بمبلغ مليون يورو في حالة الإيفاء بمعايير محددة جرى الاتفاق عليها.

وسيكون رينكون أول لاعب فنزويلي يدافع عن ألوان "السيدة العجوز".



وكان اللاعب انضم إلى جنوى قادماً من هامبورغ الألماني عام 2014 وخاض في صفوفه 78 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف.



وقد يخوض مباراته الأولى مع ناديه الجديد ضد بولونيا الأحد مع معاودة نشاط الدوري الإيطالي. ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق أربع نقاط عن روما، علماً أن له مباراة مؤجلة.



وكان يوفنتوس مرشحاً لضم لاعب الوسط الدولي البلجيكي اكسيل فيتسل، لاعب زينيت سان بطرسبوغ الروسي. إلا أنّ وسائل إعلام بلجيكية أفادت الإثنين أنّ اللاعب الذي يحتفل بعيد ميلاده الثامن والعشرين في 12 كانون الثاني/يناير، قرّر الانتقال إلى نادي تيانجين كوانجيان الصيني، مقابل راتب سنوي يناهز 18 مليون يورو.