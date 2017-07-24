يوفنتوس يضم المهاجم الإيطالي فيدريكو بيرناردسكي

وانضم بيرناردسكي (23 عاماً) ليوفنتوس قادماً من فيورنتينا الذي لعب لصالحه خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن القيمة المالية للصفقة بلغت 40 مليون يورو (46 مليون و600 ألف دولار)، وأن مدة العقد خمس سنوات.

وأصدر نادي يوفنتوس بياناً أعلن من خلاله انضمام اللاعب الإيطالي الشاب لصفوفه في ظل استقبال حافل له من قبل جماهير النادي خلال المرحلة الأولى من الكشف الطبي.

ومن المنتظر أن يوقع بيرناردسكي على عقد انضمامه ليوفنتوس هذا الأسبوع.

وسيتعين على بيرناردسكي، الذي انضم مؤخراً للمنتخب الإيطالي وظهر معه خلال بطولة كأس أمم أوروبا في العام الماضي بفرنسا، الدخول في صراع كبير من أجل أن يضمن لنفسه مكاناً في التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، الذي يضم مهاجمين من العيار الثقيل مثل الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغوايين والكرواتي ماريو ماندزوكيتش.