مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان السبت بث مباشر ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الايطالي متاحة مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS، كما يمكنكم متابعة النقل المباشر لأهم أحداث اللقاء هنا، أو مشاهدة البث المباشر عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.



مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان السبت - بث مباشر

مباراة يوفنتوس وميلان السبت في بث مباشر وحصري عبر HD4، كما يمكنكم مشاهدة المباراة في نقل حي عبر الانترنت من خلال خدمة CONNECT.

المباراة التوقيت الحكم القناة الناقلة يوفنتوس×ميلان 21:45 بتوقيت مكة المكرمة و20:45 بتوقيت القاهرة باولو مازوليني HD4

تقديم المباراة

يتحضر يوفنتوس، الباحث عن لقبه السابع تواليا، لاستقبال غريمه ميلان المتجدد، في مواجهة لن تكون سهلة بتاتا على يوفنتوس لأن الفريق اللومباردي يحتل المركز السادس مع مباراة مؤجلة يخوضها الأربعاء ضد جاره اللدود انتر، ولم يذق طعم الهزيمة في مبارياته العشر الأخيرة، بينها ثمانية انتصارات، ويريد تعزيز حظوظه بالعودة الى مسابقة دوري الأبطال التي توج بلقبها سبع مرات.

ومن المؤكد أن اليغري سيسعى جاهدا لتجنب الهزيمة أمام فريقه السابق ميلان الذي يعود انتصاره الأخير على "السيدة العجوز" في تورينو الى الخامس من اذار/مارس 2011 حين تغلب عليه 1-صفر في الدوري بهدف سجله مدربه الحالي جينارو غاتوزو، لاسيما أن يوفنتوس أهدر نقطتين في المرحلة السابقة بتعادله السلبي مع المتواضع سبال.

ويأمل ميلان العودة إلى سكة الانتصارات التي توقفت عند 12 مباراة متتالية بتعادله المخيب في المرحلة الماضية أمام سبال، لكن فريق أليغري يبقى دون هزيمة لـ24 مرحلة متتالية، وتحديدا منذ الخسارة أمام سمبدوريا 2-3 في 19 نوفمبر الماضي.

وسيكون يوفنتوس أمام فرصة تحقيق رقم قياسي جديد في حال تجنب تلقي أي هدف أمام ميلان حتى الدقيقة 43 من مباراة السبت، إذ نجح بوفون حتى الآن في المحافظة على نظافة شباكه طيلة 931 دقيقة وفي حال أنهى الدقائق الـ43 الأولى من مباراة ميلان دون هدف، سيتفوق على الرقم القياسي (973 دقيقة) الذي حققه بنفسه خلال موسم 2015-2016.

مواجهة السبت ستكون "بروفة" للقاء الفريقين في نهائي مسابقة كأس ايطاليا المقرر في التاسع من ايار/مايو، علما بأن يوفنتوس عاد منتصرا من "سان سيرو" بهدفي الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

أرقام قبل المواجهة

فاز يوفنتوس 9 مرات في آخر 10 مباريات لعبها أمام ميلان في الدوري محافظاً على نظافة شباكه في 5 منها.

فاز يوفنتوس في جميع المباريات الست التي لعبها أمام ميلان في السيريا من انتقاله إلى ستاد أليانز - آخر فوز لميلان في تورين على يوفنتوس كان في 2011 (1-0 بفضل هدف جينارو غاتوزو).

حافظ يوفنتوس على نظافة شباكه في كل من آخر 10 مباريات لعبها في الدوري (931 دقيقة لعب) - فترته القياسية في السيريا هي 974 دقيقة في 2016.

لم يخسر ميلان في آخر 10 مباريات لعبها في السيريا (ف 8 ت 2) - آخر مرة تجنب الخسارة في 11 مباراة متتالية في الدوري كانت في أبريل 2013.

خلال عام 2018، حقق الفريقان أعلى معدل نقاط في كل مباراة (يوفنتوس 2.8 ميلان 2.78) وتلقيا أقل عدد من الأهداف في السيريا (يوفنتوس 0 ميلان 5).

رغم تنفيذه محاولتي تسديد فقط أقل من يوفنتوس هذا الموسم في السيريا (167 مقابل 169)، إلا أن ميلان سجل 26 هدفاً أقل من يوفنتوس (41 مقابل 67).

باستثناء الجزاءات، تلقى يوفنتوس أقل عدد من الأهداف من داخل منطقة الجزاء هذا الموسم في السيريا (10) بينما تلقى ميلان أعلى نسبة من داخل المنطقة (84% من أهدافه).

سجل غونزالو هيغوايين 6 أهداف في 9 مباريات لعبها أمام ميلان في السيريا متضمنة ثنائيتين.

سجل باولو ديبالا في كل من المباراتين اللتين لعبهما أمام ميلان مع يوفنتوس في ستاد أليانز في السيريا.

سجل باتريك كوتروني 5 أهداف خلال آخر 5 مباريات لعبها كأساسي في الدوري - 3 منها خارج أرضه.