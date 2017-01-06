يوفنتوس من أجل فوز أول في عام 2017

ويبحث لاعبو "السيدة العجوز" عن تعويض خسارتهم أمام ميلان في كأس السوبر بركلات الترجيح في الدوحة في 23 كانون الأول/ديسمبر، علمًا بأن مباراتهم مع كروتوني تأجلت إلى الثامن من شباط/فبراير المقبل افساحاً في المجال لخوض مباراتهم الخارجية.

ويتصدر فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الترتيب بفارق 4 نقاط عن روما الثاني الذي لعب مباراة أكثر، ويسعى تالياً إلى تحقيق فارق كبير مطلع سنة 2017 يضعه على السكة الصحيحة لإحراز لقبه السادس توالياً في "سيري أ".

روما من دون صلاح



في المقابل، يحل روما الثاني على جنوى الثاني عشر الذي خسر آخر مباراتين. وتبدو نتائج روما متقلبة إذ خسر مرتين في آخر خمس مباريات، لكن يشفع له تعادله مرتين فقط في 18 مباراة، ما أبقى باب المنافسة مفتوحاً مع يوفنتوس.

وسيكون المدرب لوتشانو سباليتي محروماً من نجم وسطه الهجومي المصري محمد صلاح الذي التحق بمنتخب بلاده لخوض كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الغابون في 14 كانون الثاني/يناير.

كما يعاني المدافع اليوناني كوستاس مانولاس والبلجيكي توماس فرمايلن من إصابات عضلية.

وعلى رغم أن جنوى يحتل المركز الثاني عشر، إلا أنه تغلب على يوفنتوس وميلان وتعادل مع نابولي على ملعبه "لويجي فيراريس".

وسيكون نابولي الثالث بفارق 3 نقاط عن روما، في موقع يتيح له اللحاق بفريق العاصمة عندما يخوض مباراة مبكرة السبت أمام ضيفه سمبدوريا الثالث عشر والذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات.

وفي ظل غياب مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك، بديل الأرجنتيني غونزالو هيغواين المنتقل إلى يوفنتوس نهاية الموسم الماضي، يعول نابولي على البلجيكي الدولي دريس مرتنس الذي أبلى بلاء حسناً في غياب زميله الهداف.

ويخوض لاتسيو الرابع بفارق نقطة عن نابولي مباراة سهلة ضد ضيفه كروتوني، فيما يستضيف ميلان الخامس والذي يملك مباراة مؤجلة، كالياري الرابع عشر على ملعب "سان سيرو".

وفي باقي المباريات، يلعب السبت إمبولي مع باليرمو، والأحد أودينيزي مع إنتر، وكييفو مع أتالانتا، وبيسكارا مع فيورنتينا وساسوولو مع تورينو.