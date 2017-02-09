يوفنتوس مرشح لحصد النقاط في كالياري ومواصلة زعامته

يبدو يوفنتوس المتصدر مرشحاً بقوة لمواصلة زحفه نحو اللقب السادس توالياً عندما يحل ضيفاً على كالياري الخامس عشر الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وعزّز فريق "السيدة العجوز" موقعه في الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه كروتوني بهدفين في الشوط الثاني للكرواتي ماريو ماندزوكيتش والأرجنتيني غونزالو هيغواين أمس الأربعاء في مباراة مؤجلة وابتعد بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر روما و9 نقاط عن نابولي الثالث.

وطالب مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري لاعبيه بالحفاظ على التركيز في المباريات المقبلة، وقال: "روما ونابولي يلعبان جيداً وبالتالي يجب وضع ذلك في الاعتبار"، مضيفاً "ولكن يتعين علينا التركيز على ما نقوم به ومواصلة مشوارنا على الطريق الصحيح".

وأعرب أليغري عن ارتياحه للمستوى الذي ظهر به فريقه أمام كروتوني لكنه أشار إلى أنه كان يتعين على لاعبيه "اللعب بطريقة أفضل في الشوط الأول خصوصاً من ناحية سرعة التمرير، ولكننا عموما كنا أفضل تنظيماً".

ويأمل يوفنتوس في مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الخامس توالياً منذ خسارته أمام فيورنتينا، من خلال استغلال المعنويات المهزوزة لدى مضيفه الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة التي مني فيها بهزيمتين آخرها أمام مضيفه أتالانتا برغامو في المرحلة الماضية.

ويعوّل يوفنتوس على ثنائيه الهجومي الضارب هيغواين ثاني لائحة الهدافين برصيد 16 هدفاً بفارق هدف واحد خلف مهاجم روما البوسني إدين دزيكو، وماندزوكيتش ومن خلفهما صانع الألعاب الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا.

ويملك نابولي فرصة انتزاع المركز الثاني من روما وتقليص الفارق إلى 6 نقاط مؤقتاً بينه وبين يوفنتوس عندما يستضيف جنوى السادس عشر غداً الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى نابولي الساعي إلى الاقتراب أكثر من يوفنتوس والتشبث بآماله في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990 بقيادة نجمه الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

وتعتبر مباراة الغد بروفة لنابولي قبل سفره إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل نابولي المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكاسح على مضيفه بولونيا 7-1 السبت الماضي، بينها ثلاثيتان لقائده الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك والبلجيكي درايس ميرتنس شريك هيغواين في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

ويتطلع هامسيك الذي سجل أول ثلاثية بألوان نابولي منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2007 قادماً من بريشيا رافعاً رصيده إلى 109 أهداف، إلى تحطيم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ النادي الأسطورة دييغو مارادونا (115 هدفاً).

وقال هامسيك الذي تخطى هداف النادي في الثلاثينيات اتيلا سالوسترو في المركز الثاني لأفضل الهدافين: "إنه أول هاتريك لي في الكالشيو وأنا سعيد بذلك، مضيفاً "إنه شرف كبير لي أن أكون خلف مارادونا على لائحة الهدافين التاريخيين للنادي. مارادونا لاعب فريد من نوعه، لا يوجد لاعب مثله، ولكنني أريد أن أحطّم رقمه. سيكون ذلك هدفي هذا الموسم وإذا لم أتمكن من ذلك فسيكون في المستقبل".

بدوره، يأمل نابولي في استغلال المعنويات المهزوزة لدى جنوى الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته السبع الأخيرة (6 هزائم وتعادل واحد) وتحديداً منذ تغلبه على فيورتنينا 1-صفر في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويخوض روما مهمة سهلة أمام مضيفه كروتوني صاحب المركز قبل الأخير وستكون تحضيرية للقمة المرتقبة ضد مضيفه فياريال الإسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتختتم المرحلة بقمة نارية الإثنين المقبل بين لاتسيو الرابع وضيفه ميلان الذي حقق فوزاً ثميناً وبتسعة لاعبين على حساب مضيفه بولونيا 1-صفر أمس الأربعاء في مباراة مؤجلة.

ويرصد إنتر ميلان الخامس العودة إلى سكة الانتصارات المتتالية التي توقفت في المرحلة الماضية عندما خسر أمام يوفنتوس، وذلك خلال استضافته إمبولي السابع عشر الأحد المقبل.

ويلعب السبت فيورنتينا الثامن مع أودينيزي الثاني عشر، والأحد باليرمو الثامن عشر مع أتالانتا برغامو السادس، وساسوولو الثالث عشر مع كييفو فيرونا الحادي عشر، وتورينو التاسع مع بيسكارا الأخير، وسمبدوريا العاشر مع بولونيا الرابع عشر.