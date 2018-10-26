يوفنتوس للانقضاض على أمبولي بعد تألقه قارياً

وصحيح أنّ البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يسجل في مرمى فريقه السابق، إذ جاء هدف الفوز عبر الأرجنتيني باولو ديبالا، إلا أنّ أفضل لاعب في العالم خمس مرات لعب دوراً رئيساً في تحقيق "السيدة العجوز" فوزاً ثالثاً على التوالي والابتعاد بفارق 5 نقاط عن يونايتد في مجموعته ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسجل الأسبوع الماضي في مرمى جنوى، ليصبح أول لاعب يحصد 400 هدف في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وقال جورجيو كييليني في ملعب "أولد ترافورد" بعد مساهمته مع زميله في قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي في الحفاظ على نظافة شباك الفريق للمباراة الثالثة توالياً في المسابقة القارية: "كنا غير مبالين نوعاً ما ضد جنوى ولم يكن تحركنا رائعاً، يجب أن ننطلق من أداء الليلة ونتابع التحسن".

ويشكل الثنائي المخضرم قوة دفاعية ضاربة دفعت البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب يونايتد إلى القول: "السيد بونوتشي، السيد كييليني، يجب أن يذهبا إلى (جامعة) هارفرد لإعطاء دروس بشأن كيفية شغل مركز قلب الدفاع".

ويتوقع أن يريح المدرب ماسيميليانو أليغري بعض أساسييه، لكنه سيفتقد مجدداً للاعبي الوسط الألمانيين سامي خضيرة وإيمري جان والكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

- نابولي "رائع" -



وكان المدرب كارلو أنشيلوتي في طريقه للعودة بانتصار مدو من أرض فريقه السابق سان جيرمان، قبل أن يسجل الأرجنتيني أنخل دي ماريا هدف التعادل في اللحظات الأخيرة على ملعب "بارك دي برانس".



ويخوض "بارتينوبي" مباراة قوية أخرى هذا الأسبوع هي الأبرز في "سيري أ" عندما يستقبل فريق العاصمة روما سابع الترتيب والذي عرقله سبال الأسبوع الماضي موقفاً سلسلة من 3 انتصارات متتالية لابناء المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو.

وقال لاعب وسط نابولي البرازيلي آلان: "من المؤسف أن نتلقى (هدفاً) في النهاية، لكن الأداء كان رائعاً وكنا نستحق الفوز".

أما إنتر الثالث بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس والذي تخطى جاره ميلان بهدف قاتل عبر قائده الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فيحل الإثنين في ختام المرحلة على لاتسيو الرابع في مباراة قوية.

ولن يكون لاتسيو لقمة سائغة للاعبي المدرب لوتشانو سباليتي، إذ فازوا 6 مرات في آخر سبع مباريات في الدوري بعد بداية بطيئة، وعادوا بفوز ثمين من أرض مرسيليا الفرنسي 3-1 الخميس في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويستقبل ميلان الثاني عشر والذي تلقى خسارة موجعة على أرضه أمام ريال بيتيس الإسباني (1-2) في الدوري الأوروبي سمبدوريا الخامس والذي لم يخسر في آخر أربع مباريات.

وبعد سحقه مضيفه كييفو 5-1، يواجه أتالانتا الخامس عشر بارما العاشر الذي يأمل في الدفع بلاعبه الإيفواري جرفينيو العائد من الإصابة.