يوفنتوس لخلاص "دين الذهاب" أمام ميلان

يواصل يوفنتوس رحلته نحو لقبه السادس على التوالي عندما يستضيف ميلان الجمعة في أقوى مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الايطالي.

ويخوض روما الثاني ونابولي الثالث اختبارين سهلين مع باليرمو وكروتوني المهددين بالهبوط.

يتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 67 نقطة، مقابل 59 نقطة لروما و57 لنابولي.

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل مع مضيفه أودينيزي 1-1 في المرحلة السابقة مهدراً فرصة رفع الفارق مع روما إلى عشر نقاط بعد سقوط فريق العاصمة على أرضه أمام نابولي 1-2 في مباراة قمة.

وجاء تعادل فريق السيدة العجوز بعد سبعة انتصارات متتالية.

وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري بعد التعادل مع أودينيزي: "كنّا نعرف أن المباراة ستكون صعبة بعد عدد كبير من الانتصارات. منذ نحو سنة لم نتعادل. ارتكبنا الكثير من الأخطاء، خصوصاً في أول ثلث ساعة. في الجانب الإيجابي، عزّزنا الفارق مع روما إلى نقطة، لكنّ البطولة لم تنته بعد. روما يمكنه حصد الكثير من النقاط".

وفي ظل تقارير صحافية تلمح إلى احتمال انتقال أليغري لتدريب فريق آخر في نهاية الموسم، لا يزال يوفنتوس ينشط على جبهتي كأس إيطاليا التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين واقترب من بلوغ مباراتها النهائية بعد فوزه على نابولي في ذهاب نصف النهائي 3-1، كما أنه في طريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على بورتو البرتغالي في عقر داره 2-صفر في ذهاب ثمن النهائي.

في المقابل، تغلب ميلان في المرحلة السابقة على ضيفه كييفو 3-1، رافعاً رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين فقط عن أتالانتا صاحب المركز الخامس المؤهل للمشاركة في ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبموازاة صعوبة مهمة ميلان أمام يوفنتوس في سعيه للتقدم أكثر في الترتيب بحثاً عن مشاركة أوروبية محتملة، فإن عملية بيع النادي إلى مستثمرين صينيين تبدو متعثرة، وهي أرجئت على أقل تقدير.

وكان من المفترض إكمال صفقة بيع النادي في الثالث من آذار/مارس، إلا أنّ الطرف الإيطالي أعلن الجمعة تأجيلها إلى موعد آخر بعد تقارير عن صعوبات يواجهها أحد المستثمرين الصينيين لإخراج نحو 100 مليون دولار من بلاده.

ولكنّ مالك نادي ميلان سيلفيو برلوسكوني كان داعماً لمنح المستثمرين الصينيين مزيداً من الوقت لإنهاء عملية الشراء.

وقال برلوسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق والقطب الإعلامي في مقابلة مع صحيفة "ال تامبو" نشرت الأحد "طلبوا بعض الوقت الإضافي ولا أرى ما يدعو للقلق".

وتابع: "إن المستثمرين دفعوا مبلغاً كبيراً كدليل على رغبتهم. هذا أمر مهم جداً، ليس فقط لفين إينفست (مجموعة برلوسكوني)، ولكن لمشجعي نادي ميلان".



سباق على الوصافة

سيكون روما الثاني أمام مواجهة سهلة للحفاظ على مركزه عندما يحل ضيفاً على باليرمو الثامن عشر برصيد 15 نقطة فقط.

ويشارك صاحب المركزين الأولين في دوري أبطال أوروبا مباشرة، ويخوض الثالث الدور التمهيدي.

من جهته، يعود نابولي إلى منافسات الدوري ساعياً عن تشديد الضغط على روما لانتزاع الوصافة منه، على رغم خروجه من ثمن نهائي دوري الأبطال إثر سقوطه على أرضه أمام ريال مدريد 1-3 في إياباً، بعدما كان خسر ذهاباً بالنتيجة نفسها في مدريد.

وأشاد رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس بالعمل الممتاز للمدرب ماوريتسيو ساري على رغم خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، قائلاً "حتى لو كانت النتيجة عينها مثل مباراة الذهاب، لم يخب أملي كما حصل في مدريد"، معتبراً أنّ "الشوط الأول كان مثالياً، والفريق قدم كل ما يملك في الثاني، بيد أنّ ريال يبقى ريال".

ويجري تداول اسم ساري لخلافة أليغري في نهاية الموسم.

وتبرز في هذه المرحلة أيضاً مباراة إنتر ميلان السادس (51 نقطة) مع ضيفه أتالانتا الخامس (52)، فيما يلعب لاتسيو الرابع (53 نقطة) مع تورينو التاسع (39 نقطة).

وفي باقي المباريات، يلتقي السبت جنوى مع سمبدوريا، والأحد ساسوولو مع بولونيا، كييفو مع إمبولي، فيورنتينا مع كالياري وبيسكارا مع أودينيزي.