يوفنتوس ضيفاً على سمبدوريا وروما أمام ساسوولو

تنتظر يوفنتوس المتصدر رحلة محفوفة بالمخاطر إلى جنوى لمواجهة مضيفه سمبدوريا، بينما يتطلع مطارده المباشر روما لطي خيبة أمله عقب الخروج من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عندما يستضيف ساسوولو في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتصدر يوفنتوس الساعي إلى لقبه السادس توالياً، الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق 8 نقاط أمام روما الذي خرج من الدور ثمن النهائي لمسابقة يوروبا ليغ على رغم فوزه إيابا على ضيفه ليون الفرنسي 2-1 الخميس (خسر 2-4 ذهابًا) و10 نقاط أمام نابولي الذي يخوض اختباراً سهلاً أمام مضيفه إمبولي السابع عشر.

في المباراة الأولى، يحل يوفنتوس المنتشي بتأهله إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ضيفاً على سمبدوريا الذي لم يذق طعم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة (5 انتصارات وتعادلان).

ولن تكون مهمة لاعبي المدرب ماسيميليانو أليغري سهلة أمام سمبدوريا الذي سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة انتفاضته في الأونة الأخيرة والثأر لخسارته الكبيرة ذهاباً في تورينو 1-4.

وفاجأ سمبدوريا الجميع منذ أواخر كانون الثاني/يناير وتحديداً منذ تغلبه على روما 3-2 في المرحلة الثانية والعشرين، حيث فاز بعدها على مضيفه ميلان وبولونيا وتعادل مرتين قبل أن يضيف بيسكارا وجاره جنوى إلى قائمة ضحاياه.

لكن يوفنتوس يدخل لقاء الأحد سعياً لتحقيق الفوز التاسع في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري والضغط على روما من خلال توسيع الفارق إلى 11 نقطة بينهما كون فريق العاصمة يلعب بعد 6 ساعات من حامل اللقب.

ويسير يوفنتوس بثبات نحو اللقب السادس على التوالي متمتعاً بالأسلحة اللازمة لحسمه مبكراً في ظل خط هجومه الضارب بقيادة الدوليين الأرجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا .

روما للتركيز محلياً



في المقابل، يطمح روما إلى التركيز على المسابقتين المحليتين لإنقاذ موسمه بعد خروجه من المسابقة القارية، علماً أن آماله ضعيفة في الظفر بأي لقب هذه السنة في ظل خسارته أمام جاره لاتسيو صفر-2 في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس (يلتقيان إياباً في 5 نيسان/أبريل)، وتخلفه بفارق 8 نقاط عن فريق "السيدة العجوز".

ويهدف فريق العاصمة على الأقل لإنهاء الموسم في الوصافة التي تمنحه بطاقة دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل، وهو يواجه منافسة قوية من نابولي الثالث (الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا)، دون اغفال لاتسيو الرابع (بفارق 6 نقاط عن روما) وإنتر الخامس (بفارق 8 نقاط).

ويملك نابولي فرصة انتزاع المركز الثاني من روما عندما يحل ضيفاً على إمبولي الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته السبع الأخيرة (6 هزائم بينها 5 متتالية).

ولا تختلف حال نابولي عن روما، فهو بدوره يحاول مصالحة جماهيره بعد خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، ويبقى الدوري أمله الوحيد للعودة إليها الموسم المقبل، علماً بأنه بلغ دور الأربعة لمسابقة الكأس المحلية وخسر أمام يوفنتوس 1-3 ذهابًا (سيلتقيان إياباً في 5 نيسان/أبريل).

وتعتبر مواجهة إمبولي بروفة لنابولي قبل مواجهته المزدوجة لضيفه يوفنتوس حيث سيلتقيان الأحد المقبل في المرحلة الثلاثين ثم الأربعاء في مسابقة الكأس.

ويلتقي أيضاً أتالانتا مع بيسكارا الأخير، وبولونيا مع كييفو فيرونا، وكروتوني قبل الأخير مع فيورنتينا، وأودينيزي مع باليرمو وكالياري مع لاتسيو وميلان مع جنوى وتورينو مع إنتر.